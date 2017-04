Cs y PSOE piden a ZEC que licite o renuncie al concurso del 010 para acabar con la situación irregular

Estas dos opciones se recogen en el informe firmado por el interventor y el secretario general del pleno, a petición de los grupos del PP, PSOE e Ciudadanos, sobre la situación del expediente de licitación que está paralizado administrativamente desde el 28 de junio de 2015 por una orden verbal.

Del informe se desprende que el equipo de gobierno tiene la posibilidad de abrir las plicas de las empresas que concursaron o de que se renuncie al concurso por interés público para lo que hay que alegar razones.

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Sara Fernández, ha pedido que ZEC tome una medida porque del informe se desprende que el proceso de licitación de 2015 es "irregular porque se dio una orden oral para paralizarlo sin acuerdo como exige la normativa vigente y el proceso sigue abierto, ya que nunca se abrieron los sobres con las ofertas".

Sara Fernández ha reiterado que una opción es abrir los sobres y adjudicar a quien corresponda y otra seria finalizar el proceso de licitación y el informe dice que al ser un contrato de más de 50.000 euros solo lo puede adoptar el Gobierno, que tiene que tramitar el expediente administrativo y justificar que hay razones de interés público para su renuncia, que en tal caso, ha advertido, de que conlleva compensaciones a los licitadores.

"Pedimos que licite o renuncie conforme a la normativa vigente", ha sintetizado, para apuntar que el Gobierno tiene una oportunidad para tomar una decisión y si no la toma y sigue el servicio en precario "será Cubero tan cómplice de la precariedad e las trabajadoras como la empresa

que lo presta, Pyrenalia".

DOS AÑOS DE RETRASO

Por su parte, la concejal del PSOE, Marta Aparicio, se ha pronunciado en el mismo sentido y ha señalado que el informe dice que el proceso "lleva dos años de retraso sin justificación" y ha abundado en que si se

renuncia conforme a interés público "tiene que ser mediante un procedimiento administrativo y no vale una orden verbal".

Aparicio ha indicado que "no se puede ser prestar un servicio, sin que se licite ni se renuncie y además, la resolución del juez sobre el rescate no tiene nada que ver sobre este

proceso administrativo" ha aclarado.

"La judicialización no es excusa para decidir se cierra o sigue el proceso", ha sentenciado para lamentar que tras dos años se ha "incumplido la seguridad jurídica". Al respecto, ha subrayado que "cada vez la inseguridad es mayor en el Ayuntamiento y no se puede actuar al margen de la norma y el informe concluye que el Gobierno ha actuado mal porque no ha cumplido con el procedimiento administrativo".

Preguntada por la opción que elegiría, Aparicio ha contestado que "el PSOE no llevaría dos años de retraso y tiene que se el Gobierno el que tome la decisión. No pedimos tanto, solo que gestionen que para eso están ahí".

