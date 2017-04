Ingresada en Barcelona una niña por meningitis vírica

Una niña ha ingresado en el hospital barcelonés por una meningitis vírica no contagiosa, y evoluciona favorablemente, según han informado fuentes de la Conselleria de Salud de la Generalitat.

Se trata de una niña de un año original de Berga (Barcelona) que ha sido ingresada en el Hospital Sant Pau de Barcelona, ha informado este martes 'Regió 7'.

Este caso de meningitis se suma a otros dos anteriores ocurridos el pasado mes de marzo, en los que fallecieron una niña de 9 años de Manresa (Barcelona) y un niño de 3 años de Girona de forma fulminante.

Salud ha informado de que estos dos casos no tienen relación entre sí y de que el de la bebé de Berga es diferente a los anteriores, ya que se trata de una meningitis de tipo vírico y no bacteriano, por lo que no es necesario tratar con medicamentos al entorno escolar y familiar de la pequeña.

Según informa el periódico 'Regió7', este martes se ha reunido a los padres de los alumnos de uno y dos años de la escuela Vedruna, de Berga, a donde asiste la pequeña ingresada en Barcelona, para informarles y resolver dudas acerca de esta situación.





El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Joan Guix, informará en rueda de prensa a las 15.30 horas de casos recientes de meningitis, como el de la niña de Berga y el de una niña de 9 años de Manresa (Barcelona) que falleció la pasada semana por un cuadro fulmintante.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.