Martiño Noriega expresa que le "preocupa" que exista una "distorsión" en los órganos de dirección de En Marea

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega (Compostela Aberta), ha expresado que le "preocupa" la situación interna de los órganos de dirección de En Marea, luego de que el pasado domingo parte del Consello das Mareas reprobase la elección de la coordinadora y de Luís Villares como único portavoz orgánico al considerar que se "excluye" a varias formaciones integradas en el partido instrumental.

"Mentiría si no dijese que esa situación no me preocupa", ha manifestado Martiño Noriega en declaraciones a los medios este lunes. "Creo que los órganos de En Marea tienen que reflejar los espacios políticos que representa. Que haya esa distorsión me preocupa", ha confesado.

Con todo, el regidor santiagués ha evitado posicionarse porque, como ha recordado, está "centrado en el espacio de Compostela Aberta" y en el gobierno "de la capital del país".

En relación a esto, Noriega ha apuntado que no forma parte de "los órganos de representación de la marea" y que dio "un paso atrás" en Anova tras la celebración de la III Asamblea Nacional de la formación nacionalista -que forma parte de En Marea-; un cónclave en el que dejó de ser portavoz, cargo que compartía con Xosé Manuel Beiras y que fue asumido por Antón Sánchez.

DIVISIÓN EN EL CONSELLO DAS MAREAS

Luís Villares fue elegido portavoz orgánico de En Marea en la reunión que el pasado domingo celebró el Consello das Mareas, en la que también se escogió a la coordinadora nacional del partido instrumental, compuesta por 11 personas: siete mujeres y cuatro hombres.

Sin embargo, esta decisión ha sido reprobada por miembros de Anova, Marea Atlántica, Esquerda Unida, Podemos y mareas municipalistas, como Ourense en Común y Nós Pobra, tal y como ha indicado a los medios Rafael Dopico, de Anova.

En declaraciones a los medios tras la reunión del órgano de dirección del partido instrumental, Rafael Dopico expresó que tanto la elección de Villares con la de la coordinadora no representan "la esencia de la unidad popular" y provocan la "exclusión" del órgano de dirección de En Marea de las organizaciones mencionadas anteriormente.

ANOVA DENTRO DE EN MAREA

Así las cosas, dentro del Consello das Mareas existen miembros de Anova que defienden posturas diferentes. Por un lado, se encuentra la candidatura 'Somos Quen', formada íntegramente por militantes de Anova y que apoyan a Luís Villares.

Por contra, también hay miembros de la formación nacionalista en el órgano de dirección de En Marea que se han postulado públicamente en contra de concentrar la portavocía orgánica y parlamentaria en la figura del que fuera candidato a la Presidencia de la Xunta por el partido instrumental.

Preguntado sobre esta cuestión, el exportavoz nacional de Anova, Martiño Noriega, ha evitado entrar "en ese tipo de debates". "Mi posición es clara: con el nuevo equipo; con Antón Sánchez y Xosé Manuel Beiras", ha indicado.

"Anova tiene una posición oficial que es la de su portavocía y esa es la mía", ha apostillado.

