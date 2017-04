El cupón de la ONCE difunde el 400 aniversario de la Procesión del Santo Entierro, la más multitudinaria

Cupón de la INCE dedicado a la procesión del Santo Entierro (ONCE)

El cupón ha sido presentado por el delegado territorial de la ONCE, Ignacio Escanero; y hermano mayor presidente de la Hermandad de la Sangre de Cristo, Javier Giménez Baratech, en un acto que ha tenido lugar en la Sala Capitular de la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal, popularmente conocida como San Cayetano, y en el que también han participado otros representantes de ambas entidades.

También se ha informado de que este martes, día 4 de abril, a las 12.00 horas, en el mismo lugar, un grupo de personas ciegas tendrán la oportunidad de "tocar" al Cristo de la Cama, en una actividad que se ha denominado "La Pasión vista con los dedos".

HISTORIA

En siglo XIII, la Hermandad de la Sangre de Cristo se establece en el Convento de San Francisco en el Coso, donde instala la Capilla del Santo Cristo.

En 1617 la Hermandad de la Sangre de Cristo participa, el Sábado Santo, en la primera procesión del Santo Entierro de Cristo. En 1810 se traslada la imagen a la iglesia de Santa Cruz, permaneciendo aquí hasta diciembre de 1813, que se lleva a la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal.

La imagen mostraba las secuelas de la Guerra de la Independencia, disparos de bala y ballonetazos impactaron en la talla. Tras el conflicto bélico, se restauran imágenes y se crean otras. En 1936 se incorporan ruedas a los Pasos.

La Procesión del Santo Entierro es el acto más importante de la Semana Santa de Zaragoza, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Componen la Hermandad el Capítulo de Hermanos Receptores, que son 50 números clausus, aunque en la actualidad hay 46 y 8 aspirantes, y tres secciones: la Sección de la Cama del Señor, que portan el paso donde la imagen procesiona; la Guardia Romana cuya

misión es dar guardia de respeto a la imagen yacente del Señor en la Cama en las procesiones; y el Pueblo Hebreo.

La tradición señala que las primeras celebraciones de la Semana Santa en Zaragoza están unidas a la Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia, que se crea en el siglo XIII.

PREMIOS

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. Otros 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

