Albert Rivera pide a Javier Fernández que el PSOE permita "sacar adelante" los presupuestos

"Lo que le pido no es que se sume ya al acuerdo Ciudadanos-PP, sino que nos permita sacarlos adelante. Ya que el PSOE no se moja y no quiere negociar los presupuestos, por lo menos que permita que salgan", ha apuntado en Oviedo a los periodistas tras el encuentro de más de hora y media que ha mantenido con Javier Fernández en la sede de Presidencia.

Para Rivera, Ciudadanos tiene "legilitimidad" para hacer esta petición al haber apoyado las cuentas a los gobiernos socialistas en Asturias, Andalucía y Extremadura. "Ciudadanos está demostrando que no pasa nada por permitir que salgan adelante, incluso es bueno como se ha demostrado con ese acuerdo de más de 4.000 millones. Es bueno que nos impliquemos y le demos un giro más social", ha defendido.

PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS Y FINANCIACIÓN

Albert Rivera y Javier Fernández han abordado también la situación de las infraestructuras. Según Rivera, es esencial que los proyectos se articulen desde un Plan Nacional de Infraestructuras, en el que esté el 'Corredor Mediterráneo' pero también el 'Corredor Atlántico', que concierne a Asturias. "La Variante de Pajares es fundamental también para el territorio asturiano", ha reconocido. De este modo, confía en que el PP vaya incluyendo "la inversión necesaria" en los presupuestos.

Durante el transcurso de la reunión, que ha calificado de "cordial", también han tratado la reforma del sistema de financiación autonómica. "La propuesta debe garantizar financiación suficiente a todas las comunidades y también incorporar parámetros que condicionen esa financiación", ha comentando Rivera, resaltando la coincidencia con Fernández en la "necesidad" de que salga adelante este mismo año.

