Un total de 7.500 personas cobran en marzo el IAI, la mayor cifra histórica

La responsable política ha respondido a una interpelación parlamentaria formulada por la diputada del Partido Aragonés, Elena Allué, en el pleno de las Cortes autonómicas, en la que Broto ha expresado la "apuesta" del Ejecutivo por la ley de la renta social básica, para la que "tendremos presupuesto".

Según ha detallado, "estamos regulando lo que nos permite el Estatuto de Autonomía y la ley de servicios sociales de la Comunidad", con una modalidad complementaria al trabajo "porque tenemos muchos empleados pobres" y una renta de inclusión, con el objetivo de ejercer "una función redistributiva y una ley que sea aceptada socialmente".

Broto ha explicado que en el proceso de participación de esta ley se ha analizado el modelo de renta social, se ha contado con 46 entidades y ha habido 322 aportaciones, a las que "se ha pretendido dar respuesta" y solo tres organizaciones han presentado alegaciones, mientras que el Consejo Aragonés de Servicios Sociales ha aprobado el texto y solo ha habido dos abstenciones.

Ahora, la ley se debe tramitar en las Cortes, ha recordado. Por otra parte, ha indicado que a pesar de que todavía no se ha aprobado el Presupuesto de la Comunidad de 2017, "hemos convocado casi todas las subvenciones" y en los dos primeros meses del año se ha gastado el 24 por ciento del presupuesto.

CERO EUROS

La diputada del PAR, Elena Allué, ha señalado que solo va a haber "tres meses y medio" para aplicar el presupuesto por lo que "no se podrá ejecutar", a pesar de que recoja la mayor subida en las cuentas del Instituto Aragonés de Servicios Sociales de su historia, para remarcar que la cuantía que se recoge para el IAI y la renta social básica es de 46 millones, que coincide con la que se gastó en 2016 para el IAI.

Por eso, "hay cero euros" para la renta social básica, una cuestión en la que "usted ha jugado a retrasar que la ley que la regula se trajera a estas Cortes" y ha utilizado la participación para "bloquearla" ya que de todas las aportaciones que ha recibido, que "son muchas y muy interesantes", no ha utilizado "nada" y "han caído en saco roto".

Además, ha precisado que según las organizaciones del sector, la renta básica propuesta "no soluciona la emergencia social, no elimina trabas y consideran irrisoria la cantidad establecida porque no permiten cubrir las necesidades básicas". También le ha advertido de que realmente al Presupuesto de Aragón para 2017 "le falta 149 millones en materia social, si se compara con el definitivo de 2016", a pesar de que el gasto no financiero ha subido en 250 millones y el IASS ha aumentado su partida en 27 millones.

DISCAPACIDAD

La consejera ha respondido a otra interpelación de la diputada del PP Ana Marín, en la que la parlamentaria 'popular' le ha reclamado una ley para las personas con discapacidad, que el sector demanda "porque la necesita" y ha esgrimido que en "podemos tener mucho dinero, pero no ser más sociales", si no se gestiona bien.

Igualmente, le ha reclamado acción en supresión de barreras, accesibilidad universal a los centros educativos, "especialmente en el medio rural", la cuota de reserva de plazas en la Función Pública y en los centros especiales de empleo, así como medidas para fomentar la autonomía persona de las personas con discapacidad.

Según ha dicho, el PSOE no ha cumplido "ni una sola de las ocho promesas que llevaba en su programa electoral" en esta materia, ni las 13 firmadas con el sector por lo que ha pedido a Broto "más hacer, más gestionar", además de que "las deficiencias no se arregla solo a base de subvenciones".

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales le ha respondido que "estamos poniendo en marcha todas las medidas que preocupan al colectivo" con el que poseen una relación "fluida y constante", comenzando desde la atención temprana y con el objetivo final de lograr su integración social y laboral, para apuntar que cuando llegaron al Gobierno tuvieron que hacerse cargo del "retraso de los pagos" del Gobierno anterior PP-PAR de enero a julio de 2015.

Además, fue preciso "modificar el acuerdo marco y el presupuesto para incrementar las plazas de residencias y centros ocupacionales", aportando 2,8 millones de euros más, lo que ha permitido que haya en residencias 2.628 personas con discapacidad, "un incremento importante", y se ha pasado de 794 a 913 plazas en centros ocupacionales.

Asimismo, esta es la primera Comunidad en contar con un protocolo de lucha contra la violencia de género hacia las mujeres con discapacidad y en atención temprana "hemos incrementado el 14 por ciento" el número de personas que la reciben, "recuperando entre 16 y 17 por ciento" de lo que se había perdido "en el recorte que había llevado a cabo" por el anterior Gobierno de Aragón.

GUÍA

Broto también ha comentado que se está diseñando el decreto para regular las tarjetas de estacionamiento de personas que tiene movilidad reducida "y vamos

a hacer una guía de recursos de la discapacidad". Por otra parte, ha comentado que el próximo lunes se presentará en el Consejo Aragonés de Servicios Sociales el segundo plan estratégico.

Según ha dicho, su objetivo final es "dejar un sistema organizado porque así, gobierne quien gobierne, va a tener una estructura y no se van a poder dar pasos atrás en materia de derechos" de estas personas.

