Otegi pide que "se saboree" el "acontecimiento histórico" de la escenificación del desarme de ETA, creada en 1958

El portavoz de EH Bildu y secretario general del Sortu, Arnaldo Otegi, ha pedido que se "saboree" el hecho de que el 8 de abril se vaya a asistir "a un acontecimiento histórico", como es la escenificación de un desarme de ETA, "organización armada creada en 1958", con "garantías, con credibilidad, con presencia internacional, con presencia de la sociedad civil y de las instituciones". No obstante, ha señalado que "hay gente interesada en que el desarme no salga bien", como los Gobiernos español y francés.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Otegi ha apuntado que ha habido "una permanente petición para que ETA se desarme", y ha dicho que, cuando esto va a suceder, se dice que "esto es un acto de propaganda" y se pregunta "cuándo se va a disolver".

"Animo a la gente estar ahí (en Baiona) porque nunca uno puede perderse oportunidades de este tipo. Se va a asistir a la escenificación del desarme de una organización como ETA y es una buena noticia para este país, que la gente de este país va a celebrar", ha dicho, para señalar que hay algunos a los que no les gusta.

A su juicio, hay que tener "prudencia a la hora de hablar cómo va a ser" el desarme. "Hay gente interesada en que eso no salga bien", ha manifestado.

ORGANIZACIÓN DESARMADA

Arnaldo Otegi ha insistido en que hay es "un acontecimiento de carácter histórico" y se va a "ejercitar un derecho soberano de este país de la comunidad internacional e instituciones vascas, que consideramos que es una buena noticia que ETA ya sea una organización desarmada". "Vamos a saborear también en términos políticos y con absoluto respeto a todo el mundo lo que va a suceder", ha manifestado.

El representante de EH Bildu ha indicado que "el Gobierno español no ha entendido que la izquierda soberanista no juega este partido con él", y ha explicado que solo espera "obstáculos" del Ejecutivo del PP, "que no quiere que esto se produzca y que está incómodo en este escenario".

Por ello, ha destacado "la absoluta irresponsabilidad del Gobierno español". "Vamos a ir hacia adelante con lo que tenemos en nuestras manos de manera soberana, que son nuestras decisiones, nuestra gente, nuestro pueblo, la comunidad internacional y las instituciones del país", ha señalado.

(Habrá ampliación)

