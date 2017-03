La acusación del caso 'Auditorio' espera poner de relieve las "contradicciones" entre los informes de los peritos

Así lo ha hecho saber en declaraciones a los medios el abogado de Podemos, Ginés Ruiz, quien ha dicho que lo que espera es que se ratifiquen los informes de los peritos, "como es lógico " y que se sometan a las declaraciones que se les pregunten.

A su juicio, el careo servirá para poner de manifiesto las contradicciones que pueden haber entre unos informes y otros, porque está también el de la fiscalía entre ellos. "Puede que se aclaren algunas diferencias", ha afirmado el abogado de Podemos.

Sobre el hecho de que el PP está convencido en que los informes de los peritos van a ratificar el archivo del caso, Ruiz ha recordado que los 'populares' también estaban muy convencidos de que el caso "no iba a llegar hasta aquí y que se iba a devolver".

Por su parte, Marcos Sánchez Adsuar, abogado del ex concejal socialista en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Antonio López, ha recordado que ha recusado por segunda vez al juez instructor del TSJ, Julián Pérez-Templado, entre otras cosas, por su "comportamiento procesal" y por su "demora injustificada en la entrega de las declaraciones del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, que hasta la fecha no las ha entregado".

Al ser preguntado por sus expectativas respecto a la vista de este lunes, ha avanzado que "es posible que no se celebre", en caso de que la recusación surta efecto y provoque la suspensión de la cita", o que "se lleve a cabo la ratificación", que sirve para "poner de manifiesto la discordancia entre los informes". En concreto, la acusación tenía previsto poner de manifiesto en la vista que se trata de informes "de parte, parciales y sesgados".

En caso de que se admita a trámite la recusación, Sánchez Adsuar ha señalado que el juez no podría seguir ejerciendo las funciones de instructor. "Lo que no sé es si se va a mantener o no, eso es ya una cuestión procesal en la que no voy a hacer más hincapié, y si quiere mantenerse que se mantenga, allá él".

El abogado ha recordado que viene diciendo al juez desde el primer escrito que "es una persona que no tiene un criterio lógico y discrimina a las partes en sus armas procesales". Además, ha destacado que "estamos en fase de instrucción" y que todas las pruebas "tienen que ser valoradas si son pertinentes y útiles".

