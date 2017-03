Los ayuntamientos podrán opinar sobre el decreto asturiano que regulará las autocaravanas

El Gobierno asturiano tendrá que dar marcha atrás en el trámite que está llevando a cabo para aprobar el decreto de Campamentos de Turismo y otras Modalidades de Turismo de Acampada, que regulará la actividad de las autocaravanas en Asturias. Así lo ha establecido el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, quien no ha entrado en el fondo de la norma, pero ha dictaminado que el decreto ha de ser sometida a consulta de la Comisión Asturiana de Administración Local, tal y como es "preceptivo".

El consejero de Empleo, Industria y Turismo del Gobierno asturiano, Francisco Blanco, viene defendiendo la necesidad de regular con una norma de carácter regional la actividad de las autocaravanas por el impacto medioambiental que causan, pero también por razones de seguridad, para identificar a los viajeros.

Esta misma semana está previsto que el pleno de la Junta General del Principado de Asturias discuta una moción que ha presentado sobre el asunto Ciudadanos, que insiste en la necesidad de respetar las competencias locales. La norma anunciada también ha generado malestar entre turistas usuarios de estos vehículos.

Mientras, la regulación no ha superado el trámite del dictamen del Consejo Consultivo. El órgano aprecia que la norma "afecta a lo dispuesto en ordenanzas municipales vigentes", dado que plantea la necesidad de adaptar las "áreas especiales de acogida para autocaravanas en tránsito existentes a la entrada en vigor del decreto, incluidas aquellas establecidas de acuerdo con las ordenanzas municipales". En Asturias hay al menos 28 áreas áptas para autocaravanas en tránsito de carácter público y gratuito, dependientes de 27 concejos.

Considera el Consejo Consultivo que la Administración "ha omitido" someter el decreto a la preceptiva consulta de la Comisión Asturiana de la Administración Local, por lo que no se pronunciará sobre el mismo hasta que ese trámite haya tenido lugar.

El consejero de Presidencia del Gobierno asturiano, el socialista Guillermo Martínez, al ser preguntado por el asunto tras la reunión del Consejo de Gobierno de este miércoles, ha defendido el decreto del Principado para la regulación de áreas de autocaravanas, en una apuesta por "el turismo de calidad" y el compromiso con "criterios medioambientales y paisajísticos". Además, ha señalado que el proceso se abrirá a información pública y se recogerán aportaciones para avanzar desde "el consenso".

No parece, sin embargo, que la regulación anunciada por el Principado vaya a contar con un respaldo unánime. Son varios los alcaldes, con áreas en sus concejos, que se han pronunciado en contra.

El primer edil de Mieres, Anibal Vázquez (IU), ha remitido incluso una carta al Principado para que reconsidere el asunto. En declaraciones a Europa Press, Vázquez ha señalado que no entiende cómo la Administración asturiana se ha metido en este "charco".

Vázquez ha insistido en que no es lo mismo acampara que pernoctar y que la normativa que tiene en su municipio es suficiente. Se trata de otro tipo de turismo, que pernocta unas horas, que visita el concejo y que "arranca y se va".

No comprende el primer edil de Mieres por qué el Gobierno asturiano se ha empecinado en hacer un decreto sobre el asunto "de forma tan repentina", cuando es algo que ya está regulado por muchos ayuntamientos. "Dejemos a la gente que conozca Asturias, no seamos una isla", ha explicado Vázquez, apuntando que los turistas que viajan en autocaravana cada día son más y que cuentan con muchas más facilidades que en Asturias en otros puntos de España y de Europa.

En cuanto a las declaraciones que el consejero realizó en el parlamento asturiano, explicando la necesidad de controlar la identidad de los viajeros para prevenir el terrorismo, Vázquez ha dicho que ese es un asunto con el que no hay que "frivolizar" y ha añadido que existen muchas formas, incluyendo la matrícula para saber quién viaja en esos vehículos. De lo que no tiene duda Vázquez es que si le obligan a contratar personal para vigilar el área para autocaravanas no podría asumir ese coste y tendría que cerrrarla.

