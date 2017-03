El exdiputado de AGE David Fernández Calviño anuncia que dejará de militar en Anova

El que fuera diputado de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) en la pasada legislatura por la provincia de Ourense David Fernández Calviño ha anunciado que dejará de militar en Anova "en las próximas semanas".

En un mensaje publicado en la red social 'Facebook', el exparlamentario -dejó su acta en 2013 para incorporarse a un puesto como investigador en Dinamarca- explica que "mentalmente" dejó la formación "hace meses" pero que "lo dejará oficialmente en las próximas semanas" después de resolver "algunas cosas pendientes".

"Es una pena... pero Anova ya no es (quizás nunca fue) la organización que quise ayudar a construir", señala el exparlamentario de AGE, quien desea "suerte" a aquellas personas que "continúan en el barco".

LOS MILITANTES "NO SE LLEVAN BIEN"

En declaraciones a Europa Press, Fernández Calviño ha dicho "no estar cómodo" en Anova, ya que es una organización en la que sus militantes "no se llevan bien", y que ya no resuelve sus discrepancias "franternalmente".

Al respecto, desvincula esta decisión de la última asamblea y la nueva dirección saliente encabezada por Antón Sánchez, ya que asegura que es una idea "tomada desde septiembre", pero que no ha querido hacer pública antes para "no interferir en el proceso".

A esto se suma una serie de "causas acumuladas en el tiempo". Sobre la corriente crítica que encabeza el exalcalde de Manzaneda Davide Rodríguez en el seno de Anova, David Fernández Calviño asegura sentirse cómodo con los "postulados" que defiende, pero dice que no se va porque tenga que ver con esta cuestión.

Además, se muestra partidario de la confluencia con En Marea, aunque con "discrepancias" sobre cómo se ha llevado a cabo el proceso. "Me voy porque ya no es mi organización", sostiene.

