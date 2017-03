La campaña Montaña Segura 2016 revela que falta prevención entre los usuarios

"La gente va muy sobrada, que en términos políticamente correctos significa que suben con una gran autoestima", ha sintetizado el presidente de la Federación Aragonesa de Montañismo, Luis Masgrau, quien ha expuesto de ejemplo que "a 2.300 metros de altura se les pregunta si creen que van bien equipados y el 95 por ciento responde afirmativamente. Se han excedido en su estimación", ha opinado.

Esta es la principal conclusión que Masgrau ha extraído del balance de la Campaña Montaña Segura 2016, en comparación con la última realizada en 2011 y tras cruzar datos con los rescates que realiza la Guardia Civil.

En 2011 se encuestaron a 3.416 personas y la Guardia Civil rescata a 263 personas en 126 operaciones; mientras que en 2016 se encuestan a 4.329 usuarios y se rescatan a 330 personas en 183 operaciones, en el periodo de l15 de junio al 30 de agosto en ambos casos.

Estos son algunos datos que ha expuesto Masgrau del balance de los datos de la Campaña Montaña Segura 2016, junto a la directora general de Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, María Ángel Julve; y el coronel jefe del Servicio de Montaña de la Guardia Civil, Juan Miguel Arribas.

En rueda de prensa conjunta, Masgrau ha abundado en que "hay que planificar la actividad porque la seguridad comienza entonces en saber las posibilidades de cada uno e ir bien preparado y equipado".

PREVENCIÓN

Por su parte, el coronel Arribas ha señalado que entre el 2011 y el 2016 "se detecta continuidad", para observar que se ha producido un "aumento, aunque no muy elevado de rescates y además han irrumpido nuevas modalidades deportivas con el uso de la bicicleta".

Arribas ha abundado en que "la prevención es fundamental en todas las actividades porque el objetivo es mejorar en seguridad y evitar accidentes".

Julve ha recalcado que el objetivo de este programa es "el ocio responsable" y ha resaltado la "obligación de divulgar el ocio en la montaña, pero no a cualquier precio, sino con responsabilidad y seguridad para el disfrute de todos".

Sobre el mandato de las Cortes de Aragón para que el Gobierno de Aragón cree el Observatorio de la Montaña, Julve ha informado de que "se está trabajando y hacen falta más altos contenidos técnicos y científicos para tener datos de la casuística de los accidentes para una mejor planificación y con prevención".

Julve ha aportado el dato de que la Campaña Montaña Segura 2016 tiene un coste de 164.600 euros, de los que 102.600 euros los aporta el Gobierno de Aragón; 45.000 euros Aramón; y el resto, unos 17.000 euros, el Instituto Aragonés de la Juventud.

"Es baratísimo para el resultado que se obtiene" ha considerado Julve quien ha dejado claro que "ni nos planteamos el coste que supone un rescate" al argumentar que la Guardia Civil, que es el Cuerpo Armado que los realiza al cien por cien, "no los cobra, aunque no sería difícil de calcular".

Además ha cuestionado dónde se pondría el límite ante un rescate de una persona preparada y bien equipada que ha tenido un accidente frene a otra que "sube con unas tenis, sin agua y se rompe una pierna por imprudente" y ante este dilema ha preguntado "qué se hace, qué criterio se utiliza".

MÁS DATOS

Entre los datos que Masgrau ha detallado a lo largo de tres cuartos de hora ha dicho que se aprecia un ligero aumento de mujeres en la montaña, pero la mayoría siguen siendo hombres (60% frente al 40%), pero los hombres son rescatados un 10 por ciento más que presencia tienen y las mujeres un 10 por ciento menos.

Atendiendo al tipo de víctima se aprecia que entre los hombres hay una ligera mayor tendencia a ser rescatados ilesos o fallecidos, mientras que en las mujeres la tendencia mayor es a ser rescatadas heridas.

Por edades, en el tramo de 0 a 5 años en 2011 se producen 8 rescates y en 2016 se reduce a 2; en el tramo de 6 a 10 años las cifras son 12 frente a 3 rescates; de los 11 a los 18 años, 33 frente a 53 rescates; entre los 19 y 30 años se producen 40 rescates frente a 71; de los 31 a los 40 años las cifras son 65 frente a 51 rescates; de los 41 a los 50 años se registran 51 rescates frente a 66; de los 51a los 60 años se producen 37 frente a 45 rescates; de los 61 a los 70 las cifras son 16 y 35 rescates; y de más de 70 años se registra 1 rescate en 2011 y en 2016 se eleva a 4 rescates.

En cuanto al origen se observa que los más rescatados son los valencianos con un 12 por ciento frente a la presencia del 6 por ciento que tienen; los franceses en un 16 por ciento frente a un 13 por ciento de presencia; los catalanes un 28 por ciento sobre el 36 por ciento de presencia y los aragoneses son rescatados en un 8 por ciento frente a un 13 por ciento de presencia en el conjunto de usuarios en la montaña.

Masgrau ha atribuido este "buen dato" del comportamiento del montañero aragonés a la actitud preventiva y vigilante", que además puede ir asociado a un mayor conocimiento del medio al que acuden.

ANETO

Un estudio aparte ha analizado el tipo de usuario que acude a la cumbre aragonesa más alta, el Aneto (3.404 metros de altitud) y sus 1.500 metros de desnivel en su dos rutas más habituales. Una es la ladera norte que parte de la Besurta pasando por el refugio de La Renclusa y la vertiente sur que desde el Puente de Ballibierna pasada por el collado de Corones.

En un día de afluencia máxima en el entorno de este pico se calcula que unas 240 personas puede estar intentando acceder a su cima, en el periodo de verano.

De los datos analizados se destaca que en el periodo 2010 a 2016 se

desprende que se han realizado un total de 187 rescates con 281 personas recatadas. El año con mayor número de rescatados ha sido 1012 (67 personas) y el que menos el siguiente, 2013 (28).

En estos siete años se ha observado que el 66 por ciento de los rescates en el Aneto se centran en verano, el 50 por ciento en los fines de semana, el 69 por ciento durante el descenso, el 47 por ciento son grupos de más de 3 personas u organizados (el 7 por ciento son montañeros en solitario).

El 64 por ciento de los rescates en el Aneto se realizan a una sola persona; el 5 por ciento son fallecidos, otros 54 por ciento heridos y el 41 por ciento restantes ilesos.

Del estudio se desprende además que el 25 por ciento de los rescatados pertenecías a un grupo en el que el cien por cien de los rescatados era ilesos, lo que revela que "el grupo no ha sabido gestionar la actividad adecuadamente y precisa de un rescate cuando físicamente no tenía ningún tipo de problema. No han sabido evaluar su riesgo" ha apostillado Masgrau.

