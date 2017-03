Beatriz Mato: "Deseamos que llueva hasta mayo para estar tranquilos en verano"

La conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, ha advertido de que si no llueve lo suficiente antes del verano puede haber problemas de desabastecimiento por la sequía. "Tenemos que estar en prealerta, vigilantes ante esta situación", ha subrayado la conselleira, quien, no obstante, ha asegurado que no hay que preocuparse "más allá de lo que nos corresponde".

En una entrevista en Cadena Ser, la conselleira ha explicado que se mantiene la prealerta porque ha sido un invierno atípico. En este sentido, ha destacado que, de momento, no hay problemas de suministro de agua en ningún punto de Galicia, pero que es necesario que llueva desde ahora y hasta mayo. De lo contrario, ha añadido, en verano no podremos estar tranquilos.

El Gobierno gallego trabaja en una estrategia de lucha contra el cambio climático en la que quiere que participen las diputaciones y los ayuntamientos. "La lucha contra el cambio climático no tiene marcha atrás: España y Galicia tienen que estar a la altura, y para eso es necesaria una estrategia que estamos elaborando, una hoja de ruta necesaria en la que tenemos que participar las consellerías, diputaciones y los alcaldes".

"UNA ALTERNATIVA AL DESGOBIERNO EN A CORUÑA"

Tras presentar su candidatura esta semana para presidir el PP en la ciudad de A Coruña, Mato pretende recuperar la alcaldía ante lo que califica "el desgobierno" de la Marea Atlántica. "La ciudad está dormida, absolutamente paralizada, está perdiendo oportunidades, yo voy a ser parte de este equipo, voy a estar en la calle para que la gente me conozca. Quiero que el PP sea una alternativa seria al desgobierno que hay en A Coruña", ha aseverado.

Durante la entrevista, ha reconocido sentirse con fuerzas para contribuir a ese objetivo: "Yo me siento con fuerzas para contribuir en esa línea. Es necesario no sólo movilizar a nuestra gente, sino enseñar a los coruñeses que hay otra opción de gobierno normal, sin estridencias, y que hay muchas oportunidades y esperanza para la ciudad de A Coruña".

Mato no piensa de momento dejar la Xunta. Cree que es compatible un cargo con otro y entiende que es el presidente del Gobierno gallego y líder de los populares de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien tiene que tomar la decisión. "Si yo estuviera en esa condición (entre los candidatos de las siete ciudades gallegas), depende única y exclusivamente del presidente de la Xunta que deje el gobierno. Si todo esto se diera, no está en mi mano", ha resuelto.

Sobre la presentación de su candidatura -la hizo acompañada de su marido-, ha explicado que ha sido una decisión consensuada con su familia, y que su pareja la acompañó porque alguien le tenía que sacar la foto para el Facebook y grabar lo que ella decía. "Si confieso la verdad, no tenía séquito, no llevaba prensa, y él tenía que estar a mi lado para sacarme la foto para el Facebook y para hacer la grabación de lo que decía. O sea, que no hay mucha más vuelta", ha zanjado.

PGOM DE VIGO

Sobre el plan general de urbanismo de Vigo, anulado hace ya más de un año por el Tribunal Supremo, ha remarcado la conselleira que es el gobierno del alcalde de Vigo, Abel Caballero, el que tiene que ponerse manos a la obra para solucionar el problema. "Debería preguntarle directamente al Ayuntamiento. Desde la Xunta, lo primero que hicimos, fue ponernos a disposición del ayuntamiento. "No hay atajos, pero si se hace siguiendo la ley del suelo, el PGOM puede ser una realidad en 24 meses, como mucho 30 meses. La Xunta hace lo que puede dentro de sus competencias", ha asegurado.

