Allué (PAR) dice que los Presupuestos llegan "tarde" porque "nos han estado mareando la perdiz"

En declaraciones a Europa Press, Allué ha indicado que "el perjuicio que han ocasionado a Aragón es enorme y no se va a poder resolver de ninguna de las maneras".

Ha criticado "la desfachatez" del presidente del Grupo de Podemos, Pablo Echenique, por quejarse de que los Presupuestos se presenten con 168 días de retraso, ya que "ellos han sido los que han estado bloqueando el posible acuerdo", lamentando "el empecinamiento de un partido que ha venido a torpedear". Podemos "no ha venido a solucionar los problemas, sino a crearlos", ha opinado.

Elena Allué ha considerado que el Presupuesto "no es real" porque "volvemos a los agujeros de 2016" y por eso "falta dinero para personal, para Sanidad, para la concertada y las comarcas". Sobre el aumento de 250 millones del gasto no financiero, ha planteado que "o nos están vendiendo la moto de algo que no se va a poder realizar o bien con esos 250 millones pagarán todos los agujeros de 2016 o ya me explicarán cómo se hacen las cosas".

Así, "el Presupuesto viene con un déficit estructural que se arrastra y no hay manera de solventarlo", ha dicho la diputada del PAR, quien ha aseverado que los "recortes brutales" de 2016 no se compensan con las cuentas de 2017. Ha pronosticado que el Presupuesto no se ejecutará si la caja se cierra en agosto, como el año pasado.

