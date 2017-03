Martínez (Cs) cree que el proyecto de Ley de Presupuestos "es una auténtica fantasía"

"Está a caballo entre Alicia en el país de las maravillas y Los mundos de Yupi", ha aseverado Martínez, al advertir de que son "impropios de un Gobierno serio y responsable, con impuestos maquillados, promesas que no se cumplirán, cifras falsas y partidas infradotadas".

En rueda de prensa, Martínez ha valorado de este modo el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad aprobado este jueves en Consejo de Gobierno extraordinario y registrado en el Parlamento aragonés para su tramitación.

Según el parlamentario de Cs, el Gobierno "ha hecho oídos sordos a lo que se ha dicho estos meses", a las propuestas realizadas por los grupos y ahora el proyecto de Ley de Presupuestos "es un auténtico espejismo".

Ha indicado que los gastos financieros crecen en 960 millones, "ahí el presupuesto sí que crece", para comentar que "los modelos de la izquierda no los vemos por ninguna parte".

El diputado ha lamentado que el presidente de Aragón, Javier Lambán, se "obceque" en llegar a acuerdos con Podemos y ahora "vemos que su respaldo no está asegurado" y ha opinado que Podemos "no puede escurrir el bulto, si dan la mano al Gobierno deben hacerse responsables de las decisiones y no disimular" porque "son cómplices de este desaguisado".

NO SE APUESTA POR EL EMPLEO

Martínez ha continuado advirtiendo de que es una "falsedad" que las cuentas apuesten por el empleo y, como ejemplo, ha remarcado que en el Departamento de Economía, Industria y Empleo "hay una disminución de los recursos, pasando de 268 a 167 millones" y aunque "es cierto" que el INAEM recibe una partida adicional, ha sostenido que esos recursos son estatales y en caso de que no llegaran "veríamos la debacle en este área".

El diputado de Cs ha observado que estos presupuestos podrían servir para 2018 "y creemos que eso se está planteando Lambán para pasar la legislatura, aprobar unos presupuestos en estas fechas que sirvan para 2018 y eliminar su dependencia de Podemos". Ha estimado, asimismo, que las cuentas "no se podrán ejecutar", rechazando la "infradotación en 14 millones de euros" de la educación concertada.

Por último, ha expresado su sorpresa por el hecho de que el proyecto de Ley no incluye la cláusula de control al Gobierno en las modificaciones presupuestarias, para avanzar que Cs reclamará en sus enmiendas ese control parlamentario a la vista de que "el presupuesto es más de lo mismo, una fantasía y veremos muchas y muy importantes modificaciones presupuestarias".

