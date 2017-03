OO. critica que el Gobierno de Aragón "sigue sin negociar con sus empleados"

En una nota de prensa, el sindicato ha precisado que la sesión, planteada para tratar del anteproyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad de 2017 "ha sido nuevamente un mero trámite en el que no había ningún margen, ni se ofrecía absolutamente nada".

El Área Pública de CC.OO. ha criticado las formas de la convocatoria, "realizada con menos de 24 horas y tan solo diez minutos antes de que el Gobierno de Aragón aprobase el anteproyecto de Ley de Presupuestos".

Para el sindicato, este tipo de proceder es "una absoluta falta de respeto" a la negociación colectiva y "muestra la nula intención" del Ejecutivo autonómico de negociar, "limitándose a cumplir un trámite al que están obligados por ley".

La organización sindical ha agregado que el anteproyecto de ley "no recoge ninguna aportación" en materia de personal, "ni ninguna novedad en materia de carrera profesional, ni garantía de devolución de la totalidad de la paga extra de 2012, no se menciona la subida salarial para este año, no se actualizan complementos retributivos, ni se plantean mejoras en acción social".

DESPRECIO

CC.OO. ha calificado lo ocurrido como "un nuevo desprecio hacia la función pública aragonesa y sus trabajadores" y ha exigido al Ejecutivo "que asuma sus responsabilidades con su personal".

El sindicato ha criticado que esta situación "nos obligan ahora a acudir a las Cortes de Aragón para reclamar lo que legítimamente les corresponde a los empleados de la Comunidad", algo que han estimado que es "un chantaje por parte de un Gobierno que no negocia" ya que "luego, cuando deba detraerlo de otras partidas, pondrá como excusa a los empleados públicos porque le han obligado las Cortes".

