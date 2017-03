O, el artista más nominado a varias categorías de los XVIII Premios de la Música Aragonesa Aragón Musical

Durnate el acto se han entregado los diplomas acreditativos a las distintas propuestas que aparecen en alguna de las categorías. La gala de entrega será el martes, 18 de abril,, en el Teatro Principal de Zaragoza, a las 20.00 horas.

Estos galardones, organizados por el colectivo Aragón Musical, son posibles gracias al patrocinio del Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Covah-Rampa (luces y sonido) y cervezas Ámbar.

En la presentación han intervenido, Javier Pomar (Responsable de marca de Cervezas Ambar), José Manuel Glaria (Responsable de Covah-Rampa, empresa de luces y sonido), Ignacio Escuín Borao (Director General de Cultura del Gobierno de Aragón) y Sergio Falces, como representante de Aragón Musical, entidad organizadora de los premios.

Además, el responsable de producción de Aragón TV, Jaime Fontán, ha explicado la participación este año del canal público en la transmisión de la ceremonia de entrega de los premios.

NOVEDADES

Este año será el primero en el que Aragón Tv televise la gala. Algo que se ha calificado de "muy positivo" por la organización. La jornada volverá a ser conducida, por tercer año, por Juan Carlos Higueras y Mariano Bazco (Starkytch Pinchadiscos). El dúo acaba de comenzar a presentar un programa televisivo en la propia corporación aragonesa: "De Ratones y Vinilos".

La fiesta de celebración posterior a la gala será, por vez primera, en la sala Vivalavida, situada en la calle Santa Cruz, 7, Zaragoza, a partir de las 22.00 horas.

El objetivo es realzar el talento musical aragonés y reivindicar la "especial efervescencia de nuestro panorama musical, desde abajo", han preciado desde la organización en una nota de prensa.

PREMIO ESPECIAL A LA AGITACIÓN CULTURAL

Se ha dado a conocer el nombre de uno de los premios especiales. Este es Pirineos Sur, dentro de la categoría de Agitación Cultural. En 2016, el festival de las culturas ha cumplido un cuarto de siglo desde Sallent de Gállego y el Pantano de Lanuza. "Es un buen momento para reconocer su labor agitadora", según la organización.

LOS NOMINADOS, UNO POR UNO

Kase.O es la propuesta más nominada con seis menciones: Mejor Álbum por 'El Círculo'; Mejor Canción por 'Esto no para'; Mejor Portada, de Pedro Rodríguez; Mejor Producción, por el mismo disco; Mejor Solista; y Mejor Vídeo por 'Repartiendo Arte', de Berberecho Producciones.

Con tres nominaciones está Bunbury, de las que dos categorías son Mejor Solista y Mejor Directo. También aparece en una tercera, Mejor Portada, por su doble trabajo 'Archivos', diseñado por Álvaro P-ff con fotos de José Girl.

Tambíen con tres está Jesús Viñas en Mejor Producción y Mejor E.P. por 'Siempre hacia delante' así como en Mejor Canción por el tema de idéntico nombre.

Con dos nominaciones figura Pecker a Mejor Solista y a Mejor E.P, en este último caso por 'Perversiones'. Los también oscenses Amórica están nominados a Mejor Grupo y, por su disco 'La Nueva Carne', a Mejor Álbum Autoeditado.

Mejor Directo, es una de las nominaciones de The Kleejoss Band. La otra es a Mejor Álbum Autoeditado por 'River Sound Unleashed'. Hay nominaciones a Mejor Álbum Autoeditado y Mejor Producción para el disco 'Live in Romareda (o casi)' de The Bronson.

El Galgo cuenta con Mejor Producción por su trabajo 'Caminar' y Mejor Canción por su tema del mismo nombre. Victorious Fleet Commanders se encuentran en mejor E.P por 'Ay Carmela' y en mejor canción por 'Carmela'.

MÁS NOMINACIONES

Amaral cuenta también con dos nominaciones. Una a Mejor Grupo y otra por el videoclip 'Nocturnal' de Afterlive. El resto de nominaciones a vídeos, sin contar el ya mencionado de Kaseo.O, las protagonizan Antílope por su vídeo de Jorge Nebra 'Seres de Luz; y Los Bengala por 'Jodidamente loco', guionado por ellos mismos y realizado por Kill the TV.

Diego Escusol, Perdiendo los Papeles, Team D`Luxe y Zynk cuentan con una nominación cada una, todos ellos en la categoría de Mayor Proyección, la única que vota el público.

Las salas El Veintiuno, La Ley Seca, La López y Las Armas son las cuatro más votadas en Mejor Programación. Las nominaciones en categoría de DJ son para Dj Vallenato, R de Rumba, Starkytch Pinchadiscos y Sweet Drinkz.

La categoría de Otras Músicas ha recogido a Ciclo de la Raíz, Festival de Flamenco de Zaragoza, Festival de Jazz de Zaragoza y Pirineos Sur.

En Mejor Canción en Lengua Autóctona están 'A luz das Parolas' de Prau, 'Entalto Pirineo' de Francho Sarrablo, 'Son d'Embún' de Os Chotos, y 'Sueños de o barra' de Mosicaires.

También aparecen 13 Krauss, Bigott, Cube por la portada de 'Uno' firmada por Fran Jardiel, Kiev Cuando Nieva por la portada de 'Los Bienes' realizada por Carlos Aquilué, Picore, Puritani & 40 de Fiebre, Rapsusklei, Tako, Valparediso, Warg y White Coven.

NOMINACIONES EN CADA CATEGORÍA

Estos premios los vota un jurado relacionado con el panorama cultural aragonés, casi 200 Académicos de los Premios de la Música Aragonesa Aragón Musical. Su listado puede consultarse en la web oficial de estos premios.

La categoría del público es la de Mayor Proyección. En ese caso concreto la votación es popular a través de las redes.

