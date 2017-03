La defensa del presunto asesino de Denise Prikka asegura que el acusado se inventó la reconstrucción de los hechos

Asimismo, ha explicado que fue una reconstrucción de los hechos "ficticia" que se produce ante un problema psíquico que hace sentir al acusado la necesidad de salir de la situación en la que estaba inmerso, "aún sabiendo que va a ir a la cárcel".

Además, la primera localización del cadáver no se realizó, según la defensa, a sabiendas de dónde estaba el cadáver, sino que Miguel Ángel Muñoz recordó que hacía un mes había olido a descomposición mientras caminaba por el campo, por lo que llevó hasta allí a los policías, pero "sin saber dónde estaba el cadáver" y "obligado por la policía con el invento de las declaraciones espontáneas".

La defensa del acusado ha compartido con la acusación particular "lo terrible del hecho", pero ha discrepado en que "no se puede dar por hecho que lo haya cometido Miguel Ángel Muñoz", y ha afirmado que "la Fiscalía y la Policía por el mero hecho de ser funcionarios no están en posesión de la verdad, puede haber equivocaciones o cuestiones que no se han podido determinar".

Por ello, con cierta ironía, ha puesto en duda la mayor parte de las pruebas incriminatorias señaladas en los alegatos del Ministerio Fiscal y la acusación particular, como la existencia de un certificado sobre la coincidencia de los dólares cambiados por el acusado con los portados por la peregrina y ha asegurado que "gran parte de lo que se está diciendo es mentira".

