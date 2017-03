Scariolo abre el miércoles una nueva edición de UEMCtalk

El seleccionador nacional de baloncesto Sergio Scariolo inaugurará el miércoles 15 de marzo, a las 12.00 horas, la tercera edición de UEMCtalk en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, un proyecto que simboliza la apuesta de la UEMC por la cultura del talento y la orientación de la Extensión Universitaria centrada, principalmente, en la innovación, la formación en valores y la interacción con la sociedad.

El objetivo principal de UEMCtalk es comunicar talento entre los jóvenes y extenderlo a toda la sociedad. Por este motivo, a lo largo de las distintas ediciones de UEMCtalk, personajes de máxima relevancia en distintos ámbitos imparten diferentes masterclass para hacer partícipes de las claves de su éxito desde la gestión de su talento.

En ediciones anteriores de UEMCtalk, profesionales como Pedro García Aguado, Pepe Rodríguez, Juan Antonio Corbalán o Edurne Pasabán, entre otros, han transmitido su experiencia centrada en el esfuerzo, la superación, el liderazgo o la motivación personal, valores que la UEMC considera fundamentales para transmitir a sus estudiantes.

El entrenador de baloncesto Sergio Scariolo será el encargado de abrir el evento, con una Masterclass que lleva por título: 'Liderar con el ejemplo'.

Scariolo ha demostrado dotes de liderazgo, gestión del talento, y ambición, además de ser considerado como gran responsable de labrar el espíritu de autoexigencia del equipo, que es la base del éxito de la mejor generación de deportistas de la historia del baloncesto español.

Algunos han considerado los títulos cosechados como gestas épicas, pero Scariolo insiste en que sin ambición no hay motivación, sin motivación no hay constancia, sin constancia no hay esfuerzo, y sin esfuerzo es imposible que el talento luzca.

Son premisas que guían su trabajo diario, que imbuye a sus jugadores y que se proyecta hacia toda la sociedad. "Ese es el premio cuando tenemos estos éxitos. Saber que tanta gente que ni conoces se alegra. Contribuimos en hacer feliz, aunque sea durante un ratito, pero eso es una recompensa muy grande", ha asegurado.

La intervención de Sergio Scariolo en UEMCTalk ilustrará las premisas que deben cultivar y desarrollar los profesionales del futuro: la capacidad de esfuerzo, sacrificio, ambición y trabajo, unido a las dosis indispensables de calidad.

Ya lo avisó en una entrevista reciente: "La fórmula para salir de la crisis es crear talento". Y de esa fórmula, Sergio Scariolo sabe mucho. La Masterclass es gratuita y abierta al público hasta completar aforo.

BRILLANTE PALMARÉS

Sergio Scariolo (Brescia, Italia, 1961) ha escrito una de las páginas más brillantes en la historia del baloncesto español. Bajo su batuta, la selección nacional se ha proclamado tres veces Campeona de Europa (en los años 2009, 2011 y 2015), subcampeona olímpica en los Juegos de Londres 2012, además de conseguir la medalla de bronce en la reciente cita olímpica de Río de Janeiro 2016. Por todos estos méritos, ha recibido la Medalla de Oro de la Real Orden al Mérito Deportivo en el año 2015.

Nacido en 1961, y tras jalonarse una brillante carrera en su Italia natal, desembarcó en España en 1997 para entrenar al TAU Vitoria. También ha dirigido a Real Madrid y Unicaja. Durante una década, consiguió ganar dos Copa del Rey, y dos Ligas, y fue reconocido como mejor entrenador en España.

En 2009, fue nombrado seleccionador nacional de baloncesto, y durante los cuatro años de esta primera etapa, se proclamó doble Campeón de Europa y subcampeón olímpico. En su segunda etapa, iniciada en 2015, continuó ampliando el brillante palmarés con otro título europeo y el bronce de la Olimpiada de Río 2016.

