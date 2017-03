Yolanda Díaz evita pronunciarse sobre la portavocía de En Marea: "Lo relevante está fuera, no dentro"

"Lo relevante está fuera, no dentro", ha indicado Díaz antes de participar en la entrega de premios de la Fundación 10 de Marzo, que ha tenido lugar en la mañana de este sábado en Santiago de Compostela.

Para Díaz, lo "prioritario es que En Marea trabaje en defensa de las gentes de este país", por lo que no ha querido pronunciarse sobre la portavocía del partido instrumental que, un mes después de ser constituido su órgano de dirección, permanece sin ser definida.

"No me compete porque no estoy en las cuestiones internas. Deben ser ellos y ellas los que definan quien debe ser su portavoz. Tenemos gente maravillosa en nuestras confluencias para poder representar muy dignamente a En Marea. Todo lo que hagan estará bien hecho", ha remarcado.

VILLARES Y BEIRAS

Este sábado en Brión (A Coruña), el portavoz parlamentario, Luís Villares, participará en un acto con el histórico dirigente del nacionalismo gallego, Xosé Manuel Beiras, una semana después de que indicase en una entrevista radiofónica que este último sería "un buen portavoz".

Preguntada por si este acto puede ser una aproximación a que sean Beiras y Villares los que asuman la citada "portavocía coral", Yolanda Díaz ha quitado hierro al asunto.

"Todos los días coincidimos en un montón de actos muchas personas y es lo normal. Lo que dijimos fue que creíamos en las voces corales. Eso es lo correcto, porque somos espacios dispares, complementarios. Somos muchos hombres y mujeres y en esa suma es donde nos convertimos en imbatibles", ha manifestado.

