Alegría (PSOE) pide "responsabilidad" a quienes apoyen los Presupuestos para negociar "lo más rápido posible"

En declaraciones a los medios de comunicación, en un receso de la Comisión Ejecutiva Regional, Pilar Alegría ha señalado, tras el acuerdo alcanzado con Podemos el lunes pasado, que los de 2017 van a ser "unos buenos Presupuestos" porque "van a consolidar ese giro social que empezamos con el anterior Presupuesto" en beneficio del Estado del Bienestar, impulsando a la vez un cambio en el modelo productivo al potenciar la inversión en I+D+i.

"Es responsabilidad de todos" iniciar "cuanto antes" los trámites para aprobar el proyecto de ley de Presupuestos, ha considerado, urgiendo a todos los partidos a acortar los plazos. Ha dejado clara la disposición de todos los consejeros a comparecer en sede parlamentaria "lo antes posible" para informar sobre sus respectivos presupuestos.

Ha comentado que "la relación con Podemos siempre ha sido cordial", con momentos de consenso y disenso, en referencia al bloqueo de las negociaciones cuando la formación morada pidió el cese del consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, siguiendo después "con la mano abierta". Alegría no cree que se desvirtúe mucho el documento de Presupuestos pergeñado durante las negociación, en el trámite de enmiendas.

NUEVA POLÍTICA

Por otra parte, ha aludido a "esa nueva política que introduce gestos nuevos" que son difíciles de entender para un partido como el PSOE, con otra experiencia. Ha dicho que "ahora no hay streaming, a veces no hay tampoco votos", pero "cada uno tiene que ser responsable de sus actos y sus no actos" y "dar explicaciones" porque "la gente nos vota para que defendamos los intereses de los ciudadanos en los distintos Parlamentos" participando en las votaciones.

En otro orden de cosas, Pilar Alegría ha expresado que la Ejecutiva ha aprobado el listado de 20 delegados del PSOE Aragón que participarán el 25 de marzo en la Conferencia Política organizada por el diputado al Congreso Eduardo Madina en Madrid para debatir sobre este partido.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.