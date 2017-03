González y Cobo comparecen este viernes en la Asamblea por el caso de los espías

El expresidente de la Comunidad Ignacio González y el exvicealcalde del Ayuntamiento Manuel Cobo comparecen este viernes en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid para informar sobre el caso de presunto espionaje a políticos del PP de Madrid entre 2008 y 2009.

En un principio se citó también al ex director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad Agustín Carretero y al guardia civil y exasesor de Seguridad del Gobierno regional José Luis Caro Vinagre. El detective Julio Gutiez, de Detectives Mira, comparecerá en lugar de Carretero y finalmente, Caro Vinagre no lo hará al no haber recibido la notificación dentro del plazo previsto.

Esta es la segunda vez que la Asamblea cita a Ignacio González, tras no acudir el pasado mes de abril al alegar que se encontraba de viaje fuera de España.

La Fiscalía de Madrid solicitó en noviembre del año pasado el sobreseimiento provisional de la causa de "seguimientos" a políticos de la Comunidad al no apreciar suficientes indicios que acrediten un delito de malversación de caudales públicos.

En junio de 2015 la Audiencia de Madrid ordenó reabrir por tercera vez el caso de los supuestos seguimientos a políticos del PP enfrentados con Esperanza Aguirre al considerar que había indicios de un delito de malversación de caudales públicos por parte de cuatro funcionarios y asesores de la Comunidad acusados.

Los magistrados estimaron que, como ya habían sostenido en ocasiones anteriores, había indicios de un posible delito de malversación de caudales públicos por parte de los funcionarios y guardias civiles Sergio Gamón Serrano, Miguel Castaño Grande, José Manuel Pinto Serrano, José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez.

Están acusados de utilizar teléfonos y vehículos que tenían para desarrollar su cargo para espiar al exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo y al exconsejero Alfredo Prada, entre otros políticos madrileños.

Consulta aquí más noticias de Madrid.