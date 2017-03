La Delegación Aragonesa de la Asociación de Protocolo acercará la labor de sus profesionales a la sociedad

La directora de C&P-Comunicación y Protocolo, Jara Bernués, experta en protocolo empresarial, es la responsable de la Delegación de la Asociación Española de Protocolo en Aragón.

En declaraciones a Europa Press, Bernués ha explicado que inician su actividad en la Comunidad con el deseo de dar a conocer "la excelencia de los profesionales que aquí tenemos", así como incentivar su formación continuada y desarrollar actividades divulgativas de su trabajo, para "que todo el mundo conozca nuestra profesión, que es una gran desconocida".

"Hablar de protocolo no es hablar de realeza ni de cómo me queda una corbata o si me pongo un sombrero", sino que estos profesionales se dedican "a la organización, producción y gestión de los eventos", ha aclarado Bernués, al observar que son "facilitadores de eventos, de que un mensaje sea transmitido de la mejor forma posible para que o bien la institución o la empresa ganen".

De esta forma, tras su presentación oficial se constituirá la junta directiva de la delegación aragonesa de la asociación y procederán a captar socios y configurar un equipo de trabajo que programará las actividades de la asociación.

Para este año, "ya tenemos previstas dos o tres seguro", ha comentado, al detallar que en Aragón un centenar de profesionales se dedican al protocolo y la asociación ya cuenta con "veinte o treinta asociados".

AYUDAR A CRECER

Jara Bernués ha subrayado que lo mejor de su trabajo es "poder ayudar a que las empresas e instituciones crezcan", mientras que lo más difícil de su labor es "la gestión del estrés y la gestión de los egos".

El protocolo aúna muchas disciplinas, "desde la comunicación, la producción, la sonorización, el marketing, la publicidad" y todo ello debe gestionarse teniendo en cuenta los objetivos iniciales que ha planteado el cliente, de forma que un acto bien preparado "es el mejor éxito de nuestro trabajo".

A estas tareas dedican una media "de tres meses", aunque el tiempo de organización y gestión de un evento "depende del número de personas -que participen- y del tipo". "Nos encargamos de todo" y en estos actos es "muy importante" que la iniciativa llegue a la ciudadanía porque "hoy en día lo que se hace y no se comunica, no se ve".

El acto de presentación de la asociación en Aragón ha incluido una mesa redonda que se ha desarrollado con el título 'Protocolo, clave para el éxito de un evento' y en la que han participado también el presidente de la AEP, Juan Ángel Gato, el jefe de protocolo del Gobierno de Aragón, Javier Carnicer, y el director del ISCE de la Universidad Rey Juan Carlos, Carlos Fuente.

TRADICIÓN E INNOVACIÓN

Antes de intervenir en este debate, Juan Carlos Gato ha señalado que la AEP ha cumplido 25 años de vida y surgió "con el espíritu de representar y tutelar a los profesionales del protocolo, que hasta hace cinco o seis años no era un título académico superior".

Esta entidad tutela a todos los profesionales que ejercen esta actividad y ha apostado por "descentralizarse" e implantarse en las Comunidades autónomas, con el objetivo de convertirse en un colegio profesional y darse a conocer a la sociedad.

Gato ha indicado que entre sus labores se encuentra asesorar a clientes privados e instituciones, como las corporaciones locales, y ha dicho que "en algunos casos ni siquiera se llega a respetar las costumbres y las tradiciones y con esos temas tenemos que seguir trabajando", para que se respeten "todo lo que se pueda", aunque ha afirmado que "no estamos en contra de la innovación".

En este punto, ha abogado por formar a los más jóvenes desde la etapa escolar "para volver al buen hacer, al saber estar y al respeto a algunas cosas que nos puede ayudar a todos" y que hacen que las personas estén "más cómodas en la sociedad".

Ha coincidido en la necesidad de seguir formando a los profesionales del sector, especialmente en las nuevas técnicas, sistemas informáticos y redes sociales, sosteniendo que "si no las dominas, no hacemos nada".

En su caso, ha manifestado que lo que más le apasiona de su trabajo es "poder trasladar mis experiencias, que han sido y siguen siendo muchas, a los jóvenes y a la sociedad" y aunque está redactando un libro sobre su trayectoria profesional, en este momento "lo tengo parado porque me dedico a hacer profesión" y a defender su empeño de convertir estas asociaciones en colegios profesionales.

Del protocolo, "me encanta todo porque es un mundo muy directo en el que tienes que estar pendiente de los pequeños detalles y de hacerlo lo mejor posible", ha concluido.

La mesa redonda celebrada esta tarde en Ibercaja Patio de la Infanta, en Zaragoza, ha permitido al público acercarse a todo lo que hay tras un evento, la parte que no se ve, cómo trabajan los profesionales y qué hay que saber para que los actos salgan bien. El protocolo es una herramienta que afecta a todos los ámbitos de la vida y ayuda a mejorar las relaciones sociales.

