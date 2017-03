Varios miles de personas claman en Murcia por la educación pública y la derogación inmediata de la LOMCE

La protesta ha coincidido con la bajada de su santuario de la patrona de Murcia, la Virgen de la Fuensanta, por lo que las calles han estado abarrotadas de gente que iba a la protesta o, en su caso, a ver la llegada de la Fuensanta a la Catedral de Murcia.

Alumnado de las enseñanzas públicas no universitarias, que incluyen Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, han secundado la huelga general educativa y coreado consignas y portado pancartas en las que se han podido leer mensajes contra los recortes en educación, la no venta de la educación pública, que la escuela pública es para siempre y que no son docentes "de usar y tirar".

Según ha expuesto, en declaraciones a Europa Press, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de la Región de Murcia, Pedro Manuel Vicente, "es necesario la derogación inmediata de la LOMCE, que es injusta y genera desigualdad de oportunidades y es segregadora".

"Queremos que el ministro y la consejera nos oigan porque en Murcia tenemos mayor número de problemas", ha dicho, para después confiar en que la titular de Educación y Universidades, María Isabel Sánchez Mora, "se siente con nosotros después de un año y medio para abordar la recuperación de los presupuestos y recuperar los derechos de los trabajadores del sector público".

También ha demandado que se aminoren las ratios en las aulas, la recuperación de la jornada de trabajo de 2010, eliminar las penalizaciones a los trabajadores por estar enfermos y generar lo que considera unas condiciones "óptimas" para los interinos.

Asimismo, ha advertido que "si no hay dinero para esto tampoco hay dinero para aumentar los conciertos educativos con los colegios privados".

Los manifestantes han reclamado mayor experiencia, estabilidad y calidad por la escuela y enseñanza pública y han pedido que "no haya más recortes ni más conciertos" porque es, dicen, "educación pública o barbarie".

La denominada Asamblea Unitaria Estudiantil de Murcia había convocado este jueves una huelga general educativa que afecta a todos los sectores involucrados en la educación pública: estudiantes, personal docente, personal administrativo y el resto de trabajadores de los centros de estudio.

La amplitud de esta convocatoria ha generado, por parte de esta Asamblea, una gran cantidad de reivindicaciones que aúnan los intereses de toda la comunidad educativa, según informaron fuentes del Frente de Acción Estudiantil en un comunicado.

Entre estas reivindicaciones se destacan "la derogación de la LOMCE, el compromiso escrito de no realizar más recortes en Educación, la eliminación de las contrarreformas en todas las etapas educativas y la recuperación de los recursos humanos y materiales perdidos; al igual que la apuesta por una educación al servicio del interés general y no del interés puramente mercantil".

Consulta aquí más noticias de Murcia.