Cs cree que el acuerdo de la Ley de Capitalidad "no es positivo" para la ciudad

Sara Fernández ha avanzado que se mantiene la reunión que sobre este asunto había convocado Cs para este próximo viernes al argumentar que el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, "solo ha facilitado el acuerdo y sigue sin justificar por qué no ha contado con los grupos municipales".

Tras reiterar que "no lo vemos positivo", ha argumentado que Cs apuesta por una Ley de Capitalidad con competencias, "no una carta con financiación, ya que el tema competencial no queda claramamente delimitado y hay muchas ambigüedades a detallar en otras leyes".

Además, ha estimado que financieramente "no tiene nada que ver el compromiso firmado con lo que se proponía inicialmente desde el Ayuntamiento al Gobierno de Aragón en aspectos como las competencias delegadas", ha citado.

