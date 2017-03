Evacuados tres miembros de una familia en Vigo por intoxicación por monóxido de carbono

Un matrimonio y su hijo, vecinos de la Avenida del Aeropuerto, en Vigo, han sido evacuados a un centro médico a primera hora de la mañana de este miércoles, tras resultar intoxicados por monóxido de carbono.

Según han informado fuentes del CAE 112 Galicia y de la Policía Local, los hechos sucedieron en un domicilio particular situado en el número 89 de la Avenida del Aeropuerto sobre las 7.00 horas.

Hasta la vivienda se trasladaron efectivos de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 para atender a un hombre de 44 años de edad, una mujer de 37 años y el hijo de ambos, de 17 años, todos con síntomas de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.

Los afectados fueron evacuados a un centro hospitalario, donde posteriormente se entrevistaron con efectivos de la Policía Local. Según su relato, el hijo se despertó sobre las 4.00 horas de la madrugada, con dolor de cabeza y mareado, y sus padres presentaban los mismos síntomas. De hecho, tanto el padre como la madre llegaron a desvanecerse, pero tras recuperar la consciencia lograron abrir la puerta del domicilio y avisar al 061 (los propios sanitarios fueron los que dieron la alerta y avisaron al 112).

MEDICIONES

Según manifestó la familia, no había en la casa conectada fuente alguna que pudiese emitir monóxido de carbono, ni siquiera el calentador del gas. No obstante, se realizaron mediciones en la vivienda, aunque no se detectó ambiente tóxico.

Policía y bomberos barajan la hipótesis de que el calentador de gas butano pueda producir, cuando está funcionando, monóxido de carbono por una mala combustión, y que dicho gas hubiera quedado acumulado en la vivienda, aunque el calentador estuviera apagado de noche.

Posteriormente, se realizó una segunda medición para verificar que no había riesgo, y se informó a la familia de conveniencia de solicitar una nueva inspección por si volviese a existir acumulación de monóxido de carbono.

