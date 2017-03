Entidades celebran que puedan exhibirse 'esteladas' en el partido del Barça de este miércoles

La ANC, Òmnium Cultural, la Plataforma Pro Seleccions Catalanes y Drets han celebrado que en el partido de Champions de este miércoles entre el FC Barcelona y el Paris Saint Germain puedan exhibirse 'esteladas' sin riesgo de sanción por primera vez desde 2015.

En un comunicado conjunto, han destacado que no repartirán 'esteladas' en el Camp Nou porque ya no es necesario protestar contra las multas de la Uefa, y han asegurado que "la movilización ciudadana ha sido clave para defender la libertad de expresión".La movilización ciudadana ha sido clave para defender la libertad de expresión

Han agradecido el "respeto de la UEFA a la exhibición de 'estelades" pero ha detallado que no retirará todavía la demanda hasta que no quede acreditado que no habrá más sanciones.

La UEFA hizo público un comunicado en diciembre en el que se mostraba dispuesta a examinar su reglamento disciplinario con el objetivo de que las 'esteladas' se puedan exhibir durante los partidos del FC Barcelona sin riesgo de sanción.

Asimismo, las entidades han avanzado que recibirán de un modo especial al equipo parisino en el Camp Nou con una pancarta en francés que dará "la bienvenida a una nueva República".

