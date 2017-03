Vecinos de Barakaldo se organizan para ayudar a un joven sin recursos que vive en una pequeña garita bajo un puente

Vecinos de Barakaldo (Bizkaia) se están organizando para ayudar a Ángel, un joven sin recursos de 22 años, que ocupa en una pequeña construcción bajo el puente de la autopista en la zona entre los barrios de Llano y Cruces. A través de las redes sociales se pide colaboración para adecentar el habitáculo que ocupa, donde tendrá que vivir tres meses para conseguir acceder a las ayudas de emergencia social (AES) del Ayuntamiento y a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

La iniciativa ha partido de una vecina de Barakaldo, Ilona Zamora, que ha hecho el llamamiento a través de dos grupos de Facebook: 'Tu no eres de Barakaldo si...', que cuenta con 13.453 miembros, y 'Barakaldo Solidario', que tiene 1.647 seguidores.

Según ha explicado Zamora, que es la administradora del grupo de Facebook 'Barakaldo Solidario', Ángel es un joven de 22 años, natural de Llodio, que, "por malas circunstancias familiares ha ido de un centro de acogida a otro, hasta terminar viviendo en la calle". "No tiene ningún problema de alcohol ni de drogas", ha asegurado, para explicar que "desayuna y come" en las instalaciones de la asociación Goiztiri, pero "no tiene donde cenar y va a dormir a la garita debajo del puente porque tiene perros y no admiten animales en los albergues".

La impulsora de esta iniciativa solidaria ha indicado a Europa Press que Ángel localizó la garita que ocupa, la limpió y la convirtió en un lugar donde "malvivir", pero "vive en tensión y apenas duerme por el miedo de que venga alguien y le haga daño" porque la construcción no tiene puerta.

Zamora ha lamentado que, tras ocupar y acondicionar el lugar, alguien le prendió fuego al colchón donde dormía, y ahora las paredes están manchadas de hollín, por lo que tiene "dificultades para mantener la ropa limpia".

Ángel, que esta semana cumplirá 23 años, por lo que podrá solicitar ayudas de emergencia social (AES) y la RGI, ha conseguido empadronarse en el Ayuntamiento de Barakaldo dando la dirección de la garita, pero, tiene que acreditar que esa es su vivienda y el trámite se alargará durante tres meses. "Después tendrá derecho al acceso a la RGI y las AES", ha insistido Zamora.

Desde las redes sociales se pide a los vecinos ayuda para que "pueda vivir un poco mejor este tiempo que le queda". Así, solicitan voluntarios para pintar el habitáculo, y colocar un suelo en condiciones", así como gente que pueda colocar una puerta "para que Angel pueda descansar tranquilo".

Zamora ha explicado que esta misma semana van a comprar una puerta de hierro, con el dinero aportado por vecinos "solidarios", y también van a vacunar a los perros. La intención es "limpiar el habitáculo, poner un suelo de linóleo y limpiar", todo ello con las aportaciones a través del grupo 'Barakaldo Solidario'.

Tras el llamamiento en las redes, más de 40 personas se han ofrecido a ayudar, "bares de la zona le dan pinchos para que pueda cenar, una chica le ha dejado un móvil, y le hemos conseguido un camping-gas para que pueda calentarse la comida", ha explicado Zamora.

TRABAJO

La impulsora de esta iniciativa ha explicado que cuando conoció a Ángel, que ha estudiado Hostelería, éste le aseguró que lo que quiere es "una oportunidad", pero le resulta difícil encontrar un trabajo por su "mal" aspecto, ya que "vive en un agujero, y su ropa está sucia".

Tras criticar que la respuesta del Ayuntamiento ha sido "nula" y "se ampara en que para acceder a una ayuda social necesitas una serie de requisitos", como empadronamiento y tener cumplidos 23 años, Zamora ha afirmado que el objetivo es "sacar a Ángel de la calle, porque se merece una oportunidad en la vida".

"Los vecinos de Barakaldo se están volcando", ha agradecido Zamora, para explicar que tiene ya "albañiles y carpinteros para poner la puerta", y voluntarios para "limpiar y pintar", por lo que espera que esta misma semana se puedan acercar hasta la "vivienda" de Ángel y comenzar a ayudarle.

