El Parlamento gallego vuelve a exigir unido el traspaso de la AP-9, entre ataques de En Marea y BNG al PP

La votación de la nueva proposición de ley que saldrá del Parlamento gallego hacia el Congreso de los Diputados en demanda del traspaso de la Autopista del Atlántico (AP-9) a la comunidad ha concluido sin sorpresas y los cuatro grupos con representación en el Pazo do Hórreo (PP, PSdeG, En Marea y PSdeG) han apoyado la propuesta. Con todo, durante el debate, los populares no han podido esquivar las duras críticas de la oposición, sobre todo de En Marea y BNG.

Así, Antón Sánchez (En Marea) ha afeado "el mal negocio" que en 2004 hizo el PP al "regalar a precio de amigo" esta infraestructura a Sacyr Vallehermoso, "uno de los donantes que aparece en los papeles de Bárcenas". "Sacyr la vendió después a Citigroup y obtuvo, sin una sola mejora en la vía, 1.000 millones de plusvalía. Si eso no es corrupción, no sé qué lo es", ha aseverado.

Sánchez ha esgrimido que su grupo no se fía de los populares, como tampoco lo hace el BNG. De hecho, Ana Pontón ha advertido que los nacionalistas esperan que esta vez "se respete al pueblo gallego" y no haya cambios de postura por parte de los populares en Madrid, ni el Gobierno que dirige Mariano Rajoy "dé un nuevo portazo al traspaso con mentiras y falsedades".

Y es que en este mes febrero, la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa de En Marea transaccionada con el PSOE que instaba al Gobierno a acometer el traspaso de esta infraestructura estratégica para Galicia. La propuesta salió adelante con 20 votos a favor (En Marea, PSOE, ERC, PNV, Compromís y EH Bildu) y los 17 en contra del PP y Ciudadanos.

La fuerza rupturista había presentado esta propuesta en comisión en Madrid después de que el Gobierno vetase en octubre el debate de otra ley que contaba con el respaldo unánime de PPdeG, En Marea, PSdeG y BNG en O Hórreo. En Galicia, los cuatro grupos han preparado un nuevo texto en el que retiran los puntos en los que el Ejecutivo sostenía su veto y que es el que ha salido aprobado este martes.

En concreto, en la nueva propuesta gallega se ha retirado el plazo máximo de seis meses para el traspaso efectivo de la citada autopista y se pone por escrito -en una disposición adicional- que el cambio de titularidad no supondrá ningún incremento de los créditos ni disminución de los ingresos previstos en los presupuestos estatales en vigor.

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha defendido la nueva propuesta y ha subrayado que la AP-9, "con deficiencias e insuficiencias", puede gestionarse "mejor" desde Galicia. Pese a las críticas recibidas y tras constatar las "diferencias" que hay entre los grupos, el popular Martín Fernández Prado ha puesto en valor la postura "unánime" que sale este martes de O Hórreo y que "ayudará" -ha augurado- a su tramitación en Madrid.

"RESCATE" Y "ABUSO" DE LOS PEAJES

En su intervención, Pontón ha reivindicado una AP-9 "gallega" y libre de los "abusivos" peajes, y ha insistido en que, pese a que la iniciativa aprobada en el pleno no contempla esta cuestión, los nacionalistas no renuncian a librar a los gallegos de los mismos. También ha remarcado que los populares "siguen sin explicar" por qué es "un gran negocio" rescatar las radiales madrileñas, pero "no se puede liberar" la Autopista del Atlántico.

Al tiempo, ha tildado de "vergonzoso y antidemocrático" el veto del Gobierno "y de la presidenta del Congreso y diputada del PP por Pontevedra", Ana Pastor, a la anterior ley que partió de O Hórreo "justificado sobre falsedades y mentiras" como que la AP-9 "conecta con Portugal" al país, cuando se queda a unos kilómetros y lo hace la A-55.

Por ello, tras subrayar que a Cataluña y a País Vasco se les dijo "sí" ante peticiones similares, ha pedido que no se reedite este veto y ha advertido a Alberto Núñez Feijóo que la "unidad" de la Cámara es "una responsabilidad añadida".

Antón Sánchez también ha reivindicado el rescate de la AP-9 y ha esgrimido que En Marea apoya esta propuesta "por responsabilidad", pero no "colma" sus aspiraciones. "Queremos que este negocio en vez de la concesionaria lo tengan los gallegos", ha pedido, muy crítico con los "regalos" que, a su juicio, los populares hacen a "empresas privadas" que posteriormente les "donan" recursos, con el ejemplo de Sacyr.

Asimismo, ha ironizado con que los populares sirvan para "colocar a Tellado" (Miguel Tellado, diputado y secretario general del PP gallego) en la Ejecutiva de Rajoy, pero no para "mejorar la vida de los gallegos". "Y el secretario ahora pide sensibilidad, pero no basta", ha señalado, en relación al mensaje que envió a los suyos el dirigente popular en una entrevista con Europa Press, en la que defendió, además, que esta no era una demanda "soberanista".

"EL CONTRATO HAY QUE CUMPLIRLO"

El socialista Xoaquín Fernández Leiceaga ha incidido en el carácter estratégico de la vía, que conecta las principales ciudades y los aeropuertos de la comunidad, al tiempo que ha recordado, al igual que Pontón, que es "un error" decir que la AP-9 conecta España con Portugal. Al tiempo, ha defendido que una transferencia a Galicia permitiría "mejorar" la gestión de una infraestructura que, a día de hoy, presenta "deficiencias e insuficiencias".

Si Tellado pedió "sensibilidad" a los suyos el fin de semana, este martes el popular Martín Fernández Prado se ha mostrado convencido de que la propuesta que sale hoy por unanimidad de O Hórreo "ayudará" a que la propuesta se tramite en el Congreso. Por eso, se ha "felicitado", con independencia de los "matices y diferencias" que se han plasmado en la sesión.

También ha defendido que los populares en Galicia no han variado su postura "gobierne quien gobierne en Madrid". "Lo que no pueden decir otros grupos", ha contrapuesto, antes de advertir, frente a las peticiones de En Marea y BNG, que no se puede "engañar" a los gallegos, ya que el traspaso de la AP-9 no se traducirá en la supresión de los peajes.

