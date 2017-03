El conselleiro de Sanidade, "encantado" de que avance la instrucción por la hepatitis C, dice que "no cambia nada"

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, ha afirmado que "no cambia nada" con el auto con el que el juez requiere al Sergas la identificación de los miembros de la subcomisión de tratamiento de hepatitis C. Además, ha acusado al portavoz de la plataforma gallega de afectados, Quique Costas, de "utilizar el sufrimiento" de presos con hepatitis C.

"Echaba de menos que pidiese disculpas por los datos falsos que el otro día dio sobre los presos tratados en Galicia", ha señalado el titular del departamento autonómico, a preguntas de los periodistas en un acto en Santiago, en alusión a la cifra de 74 reclusos que, según los datos del Gobierno, publicados en la página web del Ministerio de Sanidad, están recibiendo el tratamiento en la comunidad.

Sobre los avances de la instrucción judicial, Vázquez Almuíña ha dicho que los dos altos cargos investigados en la causa, por supuestos delitos de prevaricación y homicidio imprudente, "ya hicieron una rueda de prensa precisamente informando". "No cambia nada, absolutamente nada", ha subrayado.

Al respecto, ha defendido que la Xunta sigue "diciendo lo mismo": "Estamos encantados de que se realicen cuanto antes todas las diligencias, todas las declaraciones", ha indicado, al asegurar que la consellería "siempre" apostó "por llegar hasta el final con todos los tratamientos" y con "todos los pacientes".

Así, el conselleiro ha valorado que "se hizo una labor importante" y ha opinado que Costas, en la comparecencia de esta jornada, dio cuenta de "algo que estaba ya conocido".

En lo que respecta a la situación en los centros penitenciarios gallegos, el responsable de Sanidade ha criticado que le dio "bastante pena que se utilice un tema dramático, una enfermedad tan grave, para hacer otro tipo de promociones que nada tiene que ver con lo importante, que es cuidar por la salud de los ciudadanos".

QUE SE RESUELVA "CUANTO ANTES"

"Lo que queremos es cuanto antes que se resuelva, porque es demasiado tiempo", ha añadido. A su juicio, "a lo lago de las declaraciones se demostró en todo momento que -los altos cargos- actuaron bajo un estricto conocimiento y dando un resultado, un tratamiento, el que era necesario en cada momento".

Cuestionado sobre si cree que el procedimiento seguirá y finalmente se abrirá juicio oral, como espera la plataforma, el conselleiro de Sanidade ha respondido que "no", y ha sentenciado tener "claro que no es así".

Y, para terminar, a renglón seguido, ha reiterado que "la plataforma hoy" y "este señor" que ejerce como portavoz de la misma "debería pedir disculpas por los datos que dio falsos sobre tratamientos a los presos en Galicia". "Sería importante y no utilizar el sufrimiento de los pacientes", ha finalizado.

