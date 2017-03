El PSOE de Murcia abre la puerta a un pacto de Gobierno con Ciudadanos y Podemos

El secretario general del PSOE-RM, Rafael González Tovar, ha abierto la puerta a un Gobierno a tres bandas, PSOE, Podemos y Ciudadanos, durante los próximos dos años "si hay acuerdo suficiente".

El socialista es consciente de que al romper Ciudadanos el pacto de gobierno con el PP es el PSOE al que le "corresponde" dar los pasos para encontrar soluciones y ofrecer "estabilidad política" a los ciudadanos "para que ésta época sea una pesadilla que no se vuelva a repetir". En este sentido, ha asegurado que "si hay acuerdo suficiente" podría plantearse la opción de un Gobierno a tres bandas en el que "no sería difícil llegar a un acuerdo en unos mínimos que, además, estuvieran en la línea que Ciudadanos ha acordado con otros partidos" a fin de asegurar "estabilidad" a la Región.

"Más que nunca el cambio es necesario", ha dicho en rueda de prensa el socialista que considera que éste "debe implicar un gobierno decente que haga imposible la corrupción en la Región". Aunque aún no hay fecha ni lugar para la reunión que Ciudadanos ha anunciado esta mañana que quiere tener con el PSOE, Tovar sí que ha avanzado que intentará mantener este viernes un contacto con Ciudadanos y posteriormente con Podemos para "buscar salidas a esta situación".

Entre las posibles opciones que se plantean sobre la mesa destaca la moción de censura, si bien Tovar ha recalcado que solo es "una de las opciones", aunque tampoco ha sabido precisar qué otros planteamientos lanzarán a los grupos de la oposición. "La vivimos desde la responsabilidad y no desde la ansiedad", ha dicho en referencia a la posibilidad de presentar la moción de censura.

Una solución que dé estabilidad

Y es que, según ha señalado el líder del PSOE en la Región, la convocatoria de elecciones "no es una buena opción" y su grupo tampoco apoyaría un candidato alternativo del PP por "no ser un cambio. Lo importante es que cambien las políticas".

A su juicio, un nuevo Gobierno para los dos próximos años, mientras no hay elecciones, "sería muy factible. Podríamos ser capaces de elaborar un programa para dos años en el que todos nos comprometamos", ha apuntado. Los socialistas están manteniendo reuniones con el tejido social de la Región para encontrar una solución.

Aunque Tovar ha dicho que lo prioritario no es poner nombres en el caso de que hubiera un cambio de Gobierno en la Región, entiende que el partido mayoritario entre los de la oposición, es decir, el PSOE, debería ser el que "pone el presidente, pero ahora mismo no me veo de ningún tipo; estamos por la búsqueda de acuerdo y buscar una solución que dé estabilidad".

