El 91% de los bilbaínos considera que en Bilbao se vive "bien o muy bien" y un 50% que la situación económica mejorará

El 91% de los bilbaínos considera que en Bilbao se vive "bien o muy bien", un 8% cree que se vive "regular", y un 1% "bastante o muy mal". Además, un 50% cree que la situación económica mejorará en los próximos años, y casi el 70% de la ciudadanía estima que Bilbao es una ciudad "muy o bastante segura".

El Ayuntamiento de Bilbao ha presentado este jueves los resultados del Estudio de Percepción General de la Satisfacción de la Ciudadanía con los Servicios y la Gestión Municipal, un informe que ofrece la perspectiva ciudadana sobre diversos ámbitos relativos a la calidad de vida en Bilbao, analizando las distintas actividades y áreas de actuación municipales, y valorando qué aspectos son considerados prioritarios para las personas entrevistadas.

Según ha explicado en una comparecencia a petición propia el concejal coordinador de Alcaldía, Desarrollo Económico y Buen Gobierno, Mikel Álvarez, se trata de un estudio realizado anualmente desde 2004 con la finalidad de analizar la evolución de las valoraciones ciudadanas, conocer las necesidades percibidas y avanzar en la gestión de un mejor servicio.

Medir la percepción acerca de la calidad de vida en Bilbao, analizar la satisfacción de la ciudadanía respecto a la gestión municipal y sondear la valoración de las distintas áreas y actividades municipales son los objetivos de este trabajo.

El estudio se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los Ejes Estratégicos del Plan de Gobierno 2015-2019, que son Empleo y actividad económica; Servicios y Políticas Sociales; Educación, formación, juventud y desarrollo en valores; Cultura y ocio; Seguridad; Transformación urbana y medio ambiente; Transporte, movilidad y accesibilidad; Desarrollo de barrios; Bilbao Euskaldun; y Transparencia, participación y gestión avanzada.

La información se ha realizado en los pasados meses de diciembre y enero mediante 1.320 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años y residentes en Bilbao y cuenta con un margen de confianza del 95,5%.

La conclusión más destacada del estudio es que "la consideración acerca de la calidad de vida en Bilbao obtiene, una vez más, índices de excelencia, alcanzando una de las valoraciones más altas de los últimos años". El 91% de los bilbaínos estima que en la Villa se vive bien o muy bien, una percepción que se da de forma transversal, repitiéndose en todos los colectivos sociodemográficos, el 8% "regular" y un 1% "bastante o muy mal".

El 52% afirma que la situación de Bilbao ha mejorado respecto a hacer cuatro años, un 35% opina que permanece igual, y un 12% mantiene que ha empeorado.

Además, la mayoría de las personas entrevistadas entienden que, en el futuro, mejorará la calidad de vida en la ciudad (un 70%) y en su distrito (un 56%).

En referencia a la gestión municipal, dos de cada tres personas la valoran de forma positiva -opinión común en todos los colectivos consultados- lo que supone una mejora de la percepción respecto a años anteriores, y otorgan, de media, una puntuación de 3,6 sobre 5.

El 35% de los encuestados cree que el Ayuntamiento de Bilbao es "sensible" a las demandas de la ciudadanía, un 38% piensa que es "algo sensible", y un 25% considera que es "nada o poco sensible".

Respecto a las principales prioridades de actuación, para la ciudadanía continúan siendo el paro (26%), la seguridad ciudadana (20%) y el bienestar social (17%) y los vecinos y vecinas de Ibaiondo, Rekalde y Basurto-Zorrotza son los distritos que demandan más atención.

En cuanto a expectativas de futuro, el 50% de los bilbaínos considera que la situación económica de Bilbao mejorará de cada a los próximos años, un 38% piensa que se mantendrá igual, y un 9% opina que empeorará.

Por otro lado, un 23% de los bilbaínos cree que las ayudas o actuaciones del Ayuntamiento en temas sociales dan cobertura a las personas que realmente lo necesitan, y un 33% opina lo contrario. Asimismo, un 40% considera que las actuaciones municipales ayudan a disminuir o reducir las expresiones de violencia contra las mujeres, un 29% opinan que ayudan "en algo", y un 25% dice que ayudan "poco o nada".

SEGURIDAD CIUDADANA

El Estudio de Percepción General de la Satisfacción de la Ciudadanía con los Servicios y la Gestión Municipal recoge el mejor resultado relativo a la seguridad ciudadana desde 2004, siendo considerada Bilbao una ciudad más segura que en 2015 -también en comparación con otras ciudades-.

Así, el 68% de la ciudadanía estima que Bilbao es una ciudad muy o bastante segura, un 23% afirma que es "algo segura", y un 8% dice que es "insegura". Además, un 38% de los vecinos de Bilbao valora como "acertada" la presencia de la Policía Municipal, un 26% la cree "suficiente", y un 34% la considera "insuficiente". La demanda de mayor presencia policial se intensifica a medida que lo hace la edad de las personas entrevistadas, y atendiendo a los distritos, el de Otxarkoaga/Txurdinaga es en el que la demanda es más acusada.

Por otro lado, destacan los índices óptimos alcanzados respecto a la limpieza de calles y recogida de basuras (8 de cada diez personas la consideran satisfactoria o muy satisfactoria) y en lo que a comunicación entre barrios se refiere, ya que mejora de forma significativa la percepción positiva entre las personas entrevistadas, considerando el 70% de éstas que existe una buena o muy buena comunicación entre barrios en Bilbao.

Por último, destaca que en el apartado de empleo y actividad económica, la práctica totalidad de las personas entrevistadas valoran de forma favorable la promoción de la imagen de la ciudad y la mayoría (el 69%) consideran aceptable la gestión municipal para atraer inversión y talento.

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.