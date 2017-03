El Gobierno prevé aprobar este viernes el decreto que prohibirá plantar patatas en ayuntamientos con la plaga

El Consejo de Ministros prevé aprobar este viernes el decreto por el que se prohibirá la plantación de patatas en los ayuntamientos -hay 31 en Galicia, en Ferrolterra y A Mariña- que cuenta con plaga de la polilla guatemalteca.

Así lo ha trasladado el director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio a sindicatos agrarios en la reunión mantenida en Madrid con motivo de la crisis de la patata.

De ello ha informado este jueves en rueda de prensa en Santiago responsable de Agricultura de Unións Agrarias, José Ramón González, quien se ha criticado "las carencias graves" de este decreto, que considera llega con retraso.

De tal forma, el Gobierno contempla indemnizaciones para aquellos que ya hayan plantado en municipios infestados por la polilla y estén inscritos en el registro abierto por la Xunta, pero Unións Agrarias censura que, en cambio, no las habrá por lucro cesante, lo que tacha de "agravio comparativo para la gente que hizo las cosas bien".

"No entendemos que aquellas personas que hicieron bien las cosas, que siguieron los consejos que les daban todos, incluida la Xunta, de que no plantaran patatas no se les indemnice", ha lamentado José Ramón González, por lo que exige al Gobierno que "subsane" esta cuestión y se ayude a "todo el mundo" que se vea perjudicado.

30 CÉNTIMOS POR KILO SEMBRADO

En concreto, la patatas plantadas en zonas con la plaga serán arrancadas por técnicos y se procederá a su destrucción de forma segura, mientras no se permitirá plantar en ese lugar durante dos años. De tal forma, habrá ayudas de alrededor de 30 céntimos por kilo sembrado.

Para resolver estas problemática Unións Agrarias reclama que se ponga en marcha una mesa de seguimiento sectorial para abordar todas las implicaciones sobre la plaga y "tener todos la misma información".

"ESPERANZAS" PARA LA ERRADICACIÓN EN DOS AÑOS

Con todo, muestra sus "esperanzas" en que estas medidas, unido a extremar el control en almacenistas y tansportistas, sean efectivas, de forma que se pueda erradicar la polilla guatemalteca de Galicia en los dos próximos años, de manera que no llegue a las zonas productoras de A Limia y Bergantiños, dado que hasta la fecha solo está presente en zonas de autconsumo.

Y es que "de no ser así, se cerraría la salida" de patata gallega a la UE, lo que supondría la "ruina total" para el sector productor, debido al elevado número de este producto certificado que se vende en Portugal.

Unións Agrarias se queja de que como la plaga no ha llegado a zonas productoras Xunta y Gobierno usan "ese argumento" para decir que "como no hay interés económico" no se indemniza por lucro cesante.

Sobre este extremo, pone el caso de: "Si yo soy almacenista y tengo 10.000 euros (de patata) en un camión inmovilizado ¿qué hago?, ¿quién me lo va recoger?, ¿cuánto tengo que perder?".

MÁS DE 200 MILLONES DE KILOS Y 1.000 AGRICULTORES

Según las estimaciones de UU.AA., la comercialización de patata de productores certificados supone unos 210 millones de kilos -más otros 200 millones en Galicia para autoconsumo-, con unos 1.000 agricultores profesionales "que viven fundamentalmente" de este producto.

También hace hincapié José Ramón González en recordar al consumidor que no existe ningún tipo de problema de salud pública, sino que tan solo es de sanidad vegetal.

Precisamente, lamenta que el presupuesto de la Xunta para sanidad vegetal "siga siendo de 100.000 euros", pues considera que debe incrementar sus partidas y atención a esta problemática. Además, exige al Gobierno gallego que actúe con "agilidad y rapidez", puesto que la Consellería de Medio Rural "va en tercera y tiene que meter la quinta".

En base a las previsiones del Gobierno transmitidas a los sindicatos, tras la aprobación en el Consejo del Ministros, la orden se publicaría entre el sábado y el lunes en el BOE.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.