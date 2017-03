Respaldo de empresarios, sindicatos e instituciones de Soria al proyecto de la vaquería de Noviercas

La firma de esta manifiesto ha tenido lugar en la sede de la

Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES).

Su presidente, Santiago Aparicio, ha explicado los motivos que han llevado a su organización a impulsar la firma de este manifiesto ya que, tal y como ha afirmado, "ante las reiteradas manifestaciones en contra de la vaquería sin ningún fundamento ni criterio, cuando el proyecto es bueno y necesario" para la provincia, lo que se quiere es "reflejar el apoyo del prácticamente el 100 por cien de la sociedad civil y política "a esta inversión.

"No podemos desperdiciar nada, si bien no vamos a permitir que se haga nada de manera ilegal y sin cumplir todos los requisitos, incluido la materia medioambiental", ha aseverado Aparicio.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, Luis Rey, ha reiterado sus declaraciones de apoyo y ha aseverado que el futuro de la provincia "pasa por que haya empresas que creen empleo" y ha precisado que este proyecto "va a ser importante para el sector lácteo y para la mantequilla, que actualmente solo cuenta con dos explotaciones de suministro".

Además, considera que es "básico" reclamar "la solidaridad que este territorio ha tenido antes con otros territorios" y así ha recordado que

hace unos años la provincia llego a tener 450 explotaciones de vacuno y ahora quedan dos y que en la Comunidad hubo 200.000 vacas lecheras y ahora quedan 90.000.

Por su parte, el alcalde de Noviercas, Pedro Jesús Millán, ha querido agradecer el respaldo y ha hecho hincapié en los puestos de trabajo que se van a generar tanto en su pueblo como en la provincia y que podrían ayudar a frenar la despoblación que se traslada a toda la Comunidad e incluso al país.

"Se exponen problemas medioambientales, pero desde el primer día que tuvimos una reunión con el empresario, le dijimos que no se admitiría nada en contra del medio ambiente", ha asegurado Millán, quien ha precisado que "nunca" actuará en contra de la normativa y el Ayuntamiento será el primero en controlarlo. De hecho, ha anunciado que va a pedir a la empresa que

instale una planta de reciclaje de purines.

Por otro lado, Ildefonso Núñez, que ha representado a UGT en la firma de este manifiesto, ha indicado que en las últimas horas han mantenido reuniones con responsables del proyecto que les han dado a conocer todos los detalles sobre el mismo disipando todas sus dudas.

"Hemos visitado el proyecto de Caparroso que, aunque de menores dimensiones, cuenta con muchas similitudes. Venimos impresionados por la modernidad de la explotación y el tratamiento que se da a los animales. Visto con nuestros propios ojos en qué consiste la vaquería, vamos a apoyarlo", ha sentenciado.

Por último, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, también ha querido mostrar su respaldo al proyecto. "No se puede hablar de desarrollo sin sostenibilidad y las administraciones estamos obligadas a fijar la legislación para que así sea. No habría ni que cuestionarlo", ha asegurado Martínez, quien ha sentenciado que "no puede haber desarrollo sin sostenibilidad pero no puede haber sostenibilidad humana de este territorio sin desarrollo".

