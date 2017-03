Casi 170.000 gallegas cobraban menos de 650 euros en 2015, ante lo que CC.OO. ve "pobreza salarial" y más desigualdad

Un total de 169.353 gallegas cobraban igual o menos que el salario mínimo interprofesional en 2015 (cuando estaba situado en 648,6 euros), dato ante el que Comisiones Obreras (CC.OO.) denuncia la existencia de "pobreza salarial" y advierte de que, pese a la recuperación económica, la desigualdad y la "brecha de género" se está incrementando.

Por ello, en rueda de prensa, la responsable del área de mujer del sindicato, Mabel Pérez, ha exigido a la Xunta "tomarse en serio" esta problemática, íntimamente ligada con la de la demografía -la ausencia de expectativas hace que las mujeres emigren y se pierde población activa-, y ha urgido la elaboración y aplicación de un plan femenino de empleo, que identifique dónde están las carencias y oriente la formación laboral de las gallegas.

Lo ha dicho en una rueda de prensa en la que, anticipándose a la celebración del 8 de marzo, CC.OO. ha presentado su estudio sobre la situación laboral de las gallegas. La economista Silvia Parga se ha encargado de exponer los números, que reflejan, entre otros aspectos, que las mujeres en la comunidad cobran un 22,1% menos que los hombres.

Con esas casi 170.000 gallegas que no superaban el salario mínimo en 2015 -los últimos datos procedentes de la Agencia Tributaria-, la central avisa de que tres de cada 10 gallegas (el 36,34%) tienen ingresos por debajo de esa cuantía de 650 euros. "Esto se llama pobreza salarial, mujeres pobres con trabajo", censura.

LA XUNTA, ANTE "UNA REALIDAD PARALELA"

Ante los aumentos en las tasas de parcialidad y precariedad y la segregación ocupacional, Mabel Pérez ha sentenciado que "este es el país" que hay y "esta es la realidad". Y ante ella, en su opinión, "la Xunta vive una realidad paralela".

"No esperamos nada del mercado, al mercado no le preocupa la desigualdad, pero a la Xunta sí le tiene que preocupar", ha agregado Pérez, para quien "no hay otra" que implementar políticas públicas. En caso contrario, ha augurado que el mercado "va a seguir así y en dos años el estudio será peor".

Por ello, ha recomendado la redacción de un plan femenino de empleo, "solvente", para aprovechar "la inteligencia colectiva" y "orientar la formación".

