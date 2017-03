Caen un 2 por ciento las ventas en las rebajas de invierno en el comercio de Valladolid, según Avadeco

Así, el 38 por ciento de los comerciantes reconocen que han vendido menos que en la campaña de rebajas de invierno del año pasado,

mientras que un 44 por ciento apunta a ventas similares y un 18 por ciento asegura que ha incrementado las ventas. No obstante, el 60 por ciento de los comerciantes se muestran insatisfechos con el resultado de las rebajas, mientras que el 34 por ciento está moderadamente satisfecho.

Avadeco ha asegurado que no se han cumplido las expectativas "después de que en 2016 las ventas no evolucionaran conforme a la previsión" por lo que ha asociación considera que el comercio "no ha salido de la crisis".

Asimismo,

ha asegurado que para la mayoría de los comerciantes el resultado de las rebajas "es decepcionante" ya que al inicio de esta campaña de rebajas se había previsto un incremento de las ventas.

Por otro lado, los comerciantes señalan el 'black friday', la "competencia permanente" de internet, los centros comerciales periféricos, "el escaso tirón del consumo privado" como algunas de las razones que han hecho que esta campaña haya sido "floja o muy floja".

Asimismo, la salida de funcionarios del centro "sigue teniendo un efecto negativo en la afluencia a las tiendas", además de que las promociones permanentes y las liquidaciones "desvirtúan las rebajas".

Por último, Avadeco ha aseverado que el consumo en el centro "sigue en caída desde la apertura del centro comercial de Arroyo y la salida de funcionarios y sedes administrativas del centro. La caída de clientes y de ventas es continua".

