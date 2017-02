Millet cree que "ya era hora" de que llegara su juicio aunque asegura estar mal de salud

El expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet ha asegurado que "ya era hora" de que llegara el juicio por el expolio del Palau, que comenzará el miércoles 1 de marzo, aunque ha lamentado que su mal estado de salud no le permitirá afrontarlo en buenas condiciones.

En declaraciones a Rac1 emitidas este lunes, Millet ha criticado que el juicio haya tardado ocho años, ha calificado la espera como "una burrada" y ha dicho que él creía que se llevaría a cabo en unos tres años.

Preguntado por su estado de salud, ha afirmado que a sus 81 años está "muy mal", y ha explicado que tiene problemas en la espina dorsal, no puede andar y debe ir en silla de ruedas.

Por ello, ha señalado que podría ir al juicio -que se alargará hasta junio- pero espera no tener que hacerlo a las sesiones en las que no sea necesario, como ha dicho que sucedió con el juicio al exduque de Palma Iñaki Urdangarin: "En todas las sesiones lo veo casi imposible".Sobre ir a la cárcel: "No quiero hacer pronósticos, será el juez quien lo diga"



Sobre el juicio, ha criticado que haya "tanto lío, tanta cosa extraña y tanta politización", ha dicho que prefiere no pensar en ello porque es como una tortura, y preguntado por si cree que irá a la cárcel, ha apuntado que no quiere hacer pronósticos y que será el juez quien lo diga.

El juicio empieza el 1 de marzo

El juicio comenzará en marzo en la sección décima de la Audiencia de Barcelona, donde se dirimirá el expolio del Palau de la Música por parte de Millet y su mano derecha, Jordi Montull, para quienes el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled pide 27 años y seis meses de cárcel.

Está previsto que dure hasta el 27 de junio con un total de 55 sesiones: el 1 y 2 de marzo se destinarán a las cuestiones previas que planteen las partes, y no empezarán los interrogatorios a los 16 acusados hasta el miércoles 8 de marzo, que se enfrentan a penas de entre tres y 27 años.

Ese día está previsto que empiece a declarar Fèlix Millet, y a continuación Montull, hasta un total de 16 acusados, entre los que están la exdirectora financiera e hija de Jordi Montull, Gemma Montull, a quien le piden 26 años de prisión, y la exdirectora general del Palau, Rosa Garicano, para quien el Ministerio Público pide nueve años y seis meses.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.