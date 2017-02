Diputación de Álava invertirá 463.0000 euros para acondicionar 1,7 kilómetros nuevos en el Parque Lineal del Nervión

Las obras del nuevo tramo del Parque Lineal del Nervión comenzarán el próximo mes y permitirán sumar un nuevo tramo de 1,7 kilometros -desde el Campo Zamora hasta el barrio de Olako en Amurrio- de los 8,8 kilómetros ya existentes, con un presupuesto de 463.589 euros, según ha informado la Diputación Foral de Álava.

Los trabajos, incluyen, además, la construcción de una nueva pasarela metálica, de 67 metros de longitud, que permitirá a peatones y ciclistas salvar el cauce del río Nervión.

La vía en verde que une las localidades de Llodio y Amurrio es, junto a la del Antiguo Ferrocarril Vasco-Navarro, la más utilizada de Álava, por más de 169.000 usuarios, tantos peatones como ciclistas, al año.

El diputado foral de Medio Ambiente y Urbanismo, Josean Galera, acompañado de la alcalde de Amurrio, Josune Irabien, ha visitado este viernes la conexión del tramo que está a punto de acondicionarse, donde ha subrayado la importancia de este proyecto para la Cuadrilla de Ayala.

"Se trata de un eje de conexión trascendental para la movilidad sostenible en la zona, aprovechando la potencialidad vertebradora del corredor fluvial del Nervión y con el objetivo de propiciar en particular los medios de transporte no motorizados, ciclista y peatonal. Este corredor se sitúa además en un ámbito geográfico sensible, especialmente tensionado y artificializado por el importante crecimiento urbano e industrial", ha destacado Galera.

En este sentido, ha subrayado la importancia en movilidad sostenible que supone unir las dos localidades más grandes de Ayala y ha confirmado su intención de "seguir trabajando en favor de una movilidad ágil, cotidiana y sostenible que permita sustituir el coche por la bicicleta, tanto en las actividades de ocio como a la hora de ir al trabajo, a estudiar o a otro núcleo urbano".

Además, el nuevo proyecto tiene un aporte extra para el medio ambiente, ya que conllevará la restauración y mejora vegetal de un corredor fluvial de gran entidad y funcionalidad ecológica, a través de la intervención en diversos tramos actualmente degradados y acondicionamiento como Parque Fluvial.

