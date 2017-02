Aburto insta a EH Billdu a explicar "por qué se ha matado por el TAV en este país"

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha dicho que "antes" de argumentar porqué el equipo de Gobierno municipal no apoya realizar una auditoria independiente que analice la rentabilidad económica, social y medioambiental del proyecto de la Y vasca, "otros", en referencia a EH Bildu, "tendrán que explicar por qué se ha matado por el TAV en esta país".

Aburto ha realizado estas declaraciones en el pleno municipal que se celebra este jueves, durante el debate de una moción conjunta de Udalberri, Gabemos Goazen Bilbao y EH Bildu en la que se pide que se solicite al Gobierno vasco "la realización de una auditoria independiente que analice la rentabilidad económica, social y medioambiental del proyecto de la Y vasca", y que ha sido rechazada con los votos del PNV, PSE y PP.

En la defensa de su proposición, la portavoz de EH Bildu, Aitziber Ibaibarriaga, ha criticado que PNV, PSE y PP "ya han tomado una decisión política y, a pesar del fracaso económico que va a suponer el TAV, no darán marcha atrás".

Tras afirmar que realmente "quien toma las decisiones políticas en este país es Confebask" y al PNV "solo le falta decirle a todo amén", Ibaibarriaga ha dicho, sobre la "necesaria llegada del TAV a Bilbao", que esa opinión ha sido "muy cuestionada" en los debates de los Consejos de Distrito, e, incluso, "no se cuestiona el soterramiento de Abando, pero no se vincula al TAV".

Ibaibarriaga ha dicho que en la proposición "solo se pide más información, más transparencia y más datos objetivos, y si se niegan tendrán que explicar porqué", a lo que el alcalde ha respondido que "antes, otros tendrán que explicar por qué se ha matado por el TAV en esta país".

Ibaibarriaga le ha recriminado a Aburto que estén "intentando desarrollar una campaña en este Ayuntamiento en pro de la convivencia" y haga "una declaración de este tipo de manera gratuita deslegitimando esa campaña que quiere llevar este ayuntamiento". A su juicio, el proceder de Aburto" evidencia la falta de argumentos políticos para defender la apuesta que defiende su partido". "Póngame argumentos de defensa del TAV, no gestos de irresponsabilidad absoluta como ha hecho en este pleno", ha pedido al edil soberanista al alcalde.

A su vez, el alcalde ha asegurado ser "consciente" de sus declaraciones. "No sabía que se iba a molestar tanto, usted sabrá por qué lo hace", le ha dicho a Ibaibarriaga, para añadir que "es muy político recurrir a cosas que han pasado en este país que conviene no olvidar y tener presente". "Es verdad que hay que mirar al futuro, sin olvidar jamás lo que ha pasado. Solo falta que ahora vengan algunos dándonos lecciones de transparencia", ha insistido.

Por su parte, el portavoz de Ganemos Goazen Bilbao ha recordado que un estudio de investigadores de la UPV/EHU concluye que la inversión en la Y vasca "no está justificada, ya que, al margen de los 10.000 millones de euros que costará construir el trazado, el Gobierno vasco deberá aportar al menos otros 40 millones para que circule", de forma que "se cuestionan la rentabilidad económica, además de la medioambiental y social del proyecto". A su entender, ante un informe así, "no podemos permanecer impasibles

La portavoz de Udalberri Carmen Muñoz ha dicho que este "macroproyecto" del TAV "forma parte de la cultura del ladrillo que fracasó y provocó una profunda crisis en la ciudadanía que todavía estamos pagando en el País Vasco", y ha dicho que su partido "prioriza otras cosas, quizás no tan grandilocuentes

como el TAV, pero más efectivas desde el punto de vista de la ciudadanía".

Nuestra prioridad es otro modelo de inversión en base a las necesidades sociales reales de nuestra comunidad", ha insistido, para afirmar que el TAV "va a llegar con un modelo que no está a la altura de las necesidades de la ciudadanía vasca y de las personas que tienen que coger el tren de manera cotidiana en nuestra ciudad".

El portavoz del PP, Luis Eguíluz, ha defendido que el TAV es bueno porque "mejora la conectividad y la seguridad en nuestros desplazamientos,

reducirá los desplazamientos por carretera, y acercará capital humano por motivos comerciales, turísticos y laborales". Además, ha indicado que se pueden "aprovechar las oportunidades para otros desarrollos, como el cierre de la trama urbana de nuestra ciudad y la mejora urbanística en Bilbao", y desarrollar "proyectos estratégicos para nuestra ciudad complementarios a la llegada soterrada del AVE a Bilbao". "Estamos ante un reto y una oportunidad, y dependerá de nosotros que la aprovechemos", ha dicho.

Por su parte, el concejal de Movilidad y sostenibilidad, Alfonso Gil, ha reprochado a los grupos proponentes que "solo quieren un informe que diga que no". "Solo eso les vale, cuando hablan de auditoria independiente quieren que les diga que no", ha insistido, para afirma que "algunos han querido que las ovejas latxas pasen por la Gran Vía, pero conmigo no cuenten".

Gil ha afirmado que Bilbao "apuesta por el avance y la modernidad" y ha asegurado que "la mayoría social" considera el TAV "un factor de cohesión social importantísimo, que nos va a conectar con Europa".

"Hay suficientes elementos para la vida de la gente para que no pongamos en cuestión el TAV, y vamos a pelear por esta infraestructura desde el principio hasta el final, porque cohesiona y vertebra", ha defendido.

Por su parte, la portavoz del PNV, Nekane Alonso, ha precisado que al ayuntamiento "no le corresponde solicitar auditoria por decisiones tomadas en otras instancias", y ha querido "poner en valor lo que va a suponer el soterramiento" del TAV para "la integración física" del Ensanche y San Francisco y para "cohesionar" estas dos zonas de Bilbao.

