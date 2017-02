Gabriel dice que le "inquieta" que no se informara a la CUP del encuentro Rajoy-Puigdemont

La diputada de la CUP Anna Gabriel ha asegurado que le "inquieta" que el Govern no informara a su partido del encuentro que mantuvieron en enero el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el catalán, Carles Puigdemont.

En una entrevista este jueves en TV3, ha dicho que pueden entender que la Generalitat no diera a conocer la reunión previamente para huir de la presión mediática, pero tendría que haber informado a la CUP después: "Es innecesario generar esta sombra de duda y que nos tengamos que enterar por la prensa".

Además, ha dicho que les preocupa que se abra una vía de diálogo con el Gobierno "que no pase por la negociación del referéndum", y ha subrayado que cualquier contacto con el ejecutivo central debe ser para explicarles que la consulta se hará.

Preguntada por si se ha roto la confianza entre la CUP y JxSí, ha dicho que no porque hay mucho en juego en esta legislatura, aunque ha pedido que hechos como estos "no se vuelvan a producir porque sobran y no aportan nada positivo". La CUP "espera, desea y exige" que si hay más reuniones sea para hacerlos conecedores de un referéndum

Es por eso que la CUP "espera, desea, pide y exige" que si vuelve a haber contactos, reuniones, diálogo o negociación con algún representante del Sido "sea para hacerlos conocedores que celebraremos un referéndum" únicamente. "No entendemos que se pidan reuniones bilaterales como la que el vicepresidente Oriol Junqueras pidió a Montoro por la financiación, y exigimos no movernos de aquí porque si no abrimos expectativas por una vía intermedia y pactada que no tenga que ver con el referéndum, y no estamos aquí por eso", ha sentenciado.

Sobre si el Govern les ha informado del contenido del encuentro con Rajoy, ha dicho que aunque los 'cupaires' lo han reclamado no han recibido explicaciones, pero ha augurado que lo harán: "Confío en que lo harán y no dudo que nos sentaremos con Puigdemont" para tratar el tema.

Además, Gabriel ha señalado que la CUP asume que el referéndum puede conllevar inhabilitaciones: "Contamos con ello y no nos inquieta. No hemos venido a hacer carrera política y si nos llevamos una inhabilitación pero hemos contribuido a hacer un referéndum, nos daremos por satisfechas".

