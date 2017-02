Los agentes que detuvieron a los acusados dicen que David F. confesó el crimen y Fadila C. se mostró "tranquila"

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias ha acogido este miércoles la tercera sesión del juicio en el que se ha podido escuchar el relato de los agentes que detuvieron a ambos acusados en un parque de León el 11 de noviembre de 2014 días después de la aparición del cadáver.

Han narrado como recibieron una llamada advirtiendo de la presencia de los acusados en el parque. Una vez allí los localizaron sentados en un banco, entonces el acusado "se levantó del banco, se arrodilló, puso las manos en la nuca y dijo he sido yo". Fadila C. por su parte se levantó y preguntó a su pareja que es lo que pasaba. "Tranquila yo se lo que pasa, he sido yo", le respondió David F .

Los agentes han contado como la acusada llevaba un osito de peluche en los brazos y les dijo que estaban esperando a la hermana de su pareja quien les iba a traer a su hijo que hacía una semana que no le veía. Los agentes han insistido en que la reacción de la acusada "fue muy tranquila para lo que se supone que pasaba".

Similares han sido las palabras del médico que atendió a Fadila C. en los calabozos y que aseguró que la acusada "lloró un poco por lo que suministró un tranquilizante", pero su reacción no fue tan brusca como la que cabría esperar. "Yo creo que si muere un hijo mío la reacción hubiera sido más violenta, pero no fue una reacción muy brusca, yo en cinco minutos me fui de allí y cuando volví estaba bien", ha dicho el testigo.

También han comparecido este miércoles los agentes encargados de llevar a cabo la investigación de los hechos. Entre ellos un inspector que se incorporó el día 8 de noviembre a la investigación y que a preguntas de la defensa de David F., ejercida por Fernando Barutell, dejó patente que "las imágenes de las cámaras de la zona no aportaron absolutamente nada a la investigación".

Fernando Barutell también ha preguntado a los agentes por la existencia de un vagabundo que cuyas pertenencias se encontraron en la zona cercana a la que apareció la maleta con el cadáver del pequeño. El agente ha indicado que en su momentos los policías hablaron con esa persona y comprobaron que "tenía sus capacidades mentales perturbadas".

OTROS TESTIGOS

También ha prestado declaración una vecina que presuntamente vio a un hombre el 25 de octubre con una maleta en la zona del apeadero de La Argañosa y que estaba mirando "hacia adelante y hacia atrás como con intención de que no le viesen". La testigo no supo precisar el día en el que lo vio, dijo que creía que había sido "a mediados de semana".

La capellán de la iglesia evangeslista que acude a la prisión de Villabona ha presentado a Fadila como "una muchacha atemorizada, con ojos de miedo" y ha indicado que llegó a temer que la acusada se quitase la vida. Ha asegurado que la acusada no es ni una persona fría ni conflictiva, pero ahora está "derrotada".

Otra voluntaria de la iglesia evangelista también ha manifestado que Fadila "estaba destrozada y hubo un tiempo que no creía que su hijo estaba muerto". "Una chica transparente con un alma muy noble", ha dicho de Fadila.

También ha declarado un mediador cultural. Lo ha llamado a testificar la defensa de Fadila C. para explicar como se entierra a un niño según el rito islámico y ha indicado que el niño debe ser envuelto en una tela blanca tras ser lavado y sin ninguna prenda.

