La votación de la comisión de investigación en el pleno se retrasa al pedir En Marea y BNG que se haga en urna

Y es que esta es la primera vez en que se aborda esta demanda de las víctimas del accidente en esta legislatura, la de la entrada en vigor de la última reforma de la normativa parlamentaria, la cual permite a la oposición forzar una comisión de investigación por legislatura aun sin contar con la mayoría absoluta.

Para ello, es preciso que lo pidan un tercio de los diputados (25) que pertenezcan a un mismo grupo o, en su defecto, las dos quintas partes (30) si forman parte de fuerzas parlamentarias diferentes, de manera que es ineludible que el PSdeG se sume a la reclamación de las otras dos fuerzas de la oposición.

Durante el debate, los grupos proponentes, En Marea y BNG -que juntos no logran ninguno de los dos requisitos y, por lo tanto, quieren evidenciar la relevancia de la postura del PSOE-, han reclamado la constitución de una comisión de investigación para esclarecer posibles responsabilidades políticas en el siniestro.

El viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, y la portavoz del Bloque, Ana Pontón, han subrayado que es "de justicia", además de cargar contra la "falta de respeto" hacia las víctimas por parte de las autoridades.

"NO SERÍA ÚTIL"

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha considerado que "no sería útil" esta comisión de investigación en el Parlamento de Galicia, y ha identificado que el "ámbito adecuado" sería el Congreso de los Diputados, al tener "la competencia plena sobre estas cuestiones" y "capacidad de exigir" la comparecencia de responsables técnicos, políticos y empresariales.

Precisamente, ha sido un diputado socialista vasco, Odón Elorza, el que ha registrado en la Cámara Baja una serie de iniciativas en el Congreso para exigir al Gobierno que reabra la comisión técnica sobre el accidente ferroviario ocurrido en julio de 2013 y en el que hubo 80 fallecidos y 152 heridos.

Pero, por el momento, la dirección del Grupo Socialista no ha dado su visto bueno, pese a lo que el diputado también se ha citado este martes con las víctimas en el Congreso.

De nuevo en el debate de la Cámara gallega, Leiceaga ha rechazado, además, que la responsabilidad de crear una comisión de investigación dependa de su grupo. "Es el PP quien tiene la decisión. No somos nosotros", ha destacado -en referencia a que la mayoría absoluta de los populares puede facilitar la creación- y ha reivindicado que los socialistas van a ser "coherentes" con este asunto.

El PP, a través del diputado Martín Fernández Prado, ha reiterado, en este sentido, que a su juicio el Pazo do Hórreo "no es el foro adecuado", y ha trasladado "por tercera vez" la propuesta de realizar una declaración institucional que demande la elaboración de un nuevo informe técnico "incontrovertido" sobre el descarrilamiento.

En la legislatura pasada se llegó a debatir en el pleno del Parlamento -otras veces se intentó introducir el debate pero no se peren dos ocasiones la creación de una comisión de investigación, con lo que, de rechazarse de nuevo, será la tercera vez que esta iniciativa cuente con un no. Además, los grupos -entonces de AGE y BNG- trataron de forzarla a través de una proposición no de ley, pero el resultado fue igualmente negativo.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Consulta aquí más noticias de A Coruña.