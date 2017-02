Decenas de miles de personas piden en Barcelona compromisos en la acogida de refugiados

Unas 160.000 personas, según la Guardia Urbana —más de 300.000, según los organizadores— han participado este sábado en Barcelona en una manifestación bajo el lema Volem acollir (Queremos acoger) para exigir a las autoridades españolas y europeas un mayor compromiso en la acogida de refugiados en Europa por los conflictos en sus países.

Una 'marea azul' ha recorrido el centro de Barcelona desde las 16.00 horas, cuando decenas de miles de personas se han concentrado y han desbordado los límites de la plaza Urquinaona de la capital catalana, punto de inicio de la marcha. La cabecera de la manifestación, apoyada por la mayoría de partidos políticos, sindicatos y numerosas entidades sociales catalanas, llevaba pancartas con los lemas "Cataluña, terra d'acollida" (Cataluña, tierra de acogida) y "¡Prou excuses! ¡Acollim ara!" (¡Basta de excusas! ¡Acojamos ahora!").

Los coordinadores de la campaña unitaria "Casa nostra, casa vostra", Rubén Wagensberg y Lara Costafreda, han reclamado un gran pacto social por los refugiados en Cataluña para ir a pedir conjuntamente en Madrid y en Bruselas que se abran las fronteras a los demandantes de asilo. "El clamor es unánime: se han acabado las excusas, queremos acoger y queremos acoger ahora", ha expresado Costafreda en el escenario del parque de la Barceloneta, donde ha culminado la manifestación a favor de acoger refugiados por el centro de Barcelona.

Todas las formaciones catalanas salvo el PP han expresado su apoyo a la manifestación o han asistido a ella. Asimismo, una gran variedad de grupos sociales, sindicatos y ONG apoyan la convocatoria. Entre ellas, entidades contra el racismo y de apoyo a la inmigración como la ONG Proactiva Open Arms, SOS Racisme, la campaña Tanquem els CIE, Stop Mare Mortum o Papeles para Todos.

Casa Nostra, Casa Vostra ha organizado, al término de la marcha, un acto dinamizado por la compañía teatral La Fura dels Baus en el que ha actuado la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra y han expuesto su testimonio una refugiada siria y otra de la guerra de los Balcanes. El manifiesto de Casa Nostra, Casa Vostra ya suma más de 68.000 firmas de apoyo.

Mensaje de los partidos al Gobierno y la UE

Dirigentes de los partidos políticos, sindicatos y entidades que han participado en la marcha han pedido al Gobierno y a las autoridades de la UE que cumplan con los compromisos adquiridos para acoger a los refugiados.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha destacado que la marcha es "una manifestación cívica en la que queremos hacer oír nuestra voz ante la UE y España", y ha añadido que "queremos que España cumpla con sus compromisos". "La crisis no es inocente, la hemos creado en parte los países occidentales con políticas equivocadas y no podemos cruzarnos de brazos", ha advertido el dirigente socialista catalán.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado por su parte que "estamos aquí haciendo lo que siempre hemos hecho; no es un día extraordinario porque llevamos toda nuestra historia haciendo esto". "Somos un pueblo de pueblos. Creo que la nueva república catalana será un país de todos y para todos. Cataluña será un país de todos o no será", ha subrayado Rufián.

La diputada de Ciutadans en el Parlament Sonia Sierra ha indicado que "C's tenía que estar aquí" y que ella ha acudido a la manifestación a expresar "compromiso y suerte a las personas que marchan de sus países huyendo de la tragedia para llegar a un país mejor". Sierra ha solicitado que "España cumpla sus compromisos y haya una buena acogida" para lo que ha considerado necesario "una respuesta conjunta para demostrar que Europa está unida en valores y solidaridad" y para pedir que "se acelere el proceso de acogida".

Gabriela Serra, diputada de la CUP, ha indicado que la manifestación es una demostración profunda de indignación y exigencia a todas las instituciones, comenzando por las nuestras" para que detengan una inacción que ha causado 5.000 muertos en el Mediterráneo, "consecuencia de la negligencia".

"El gobierno español está fallando, pero eso no es excusa para que el gobierno catalán no haga todo lo posible. Si hace falta desobedecer, desobedezcamos, porque no hay legalidad ni UE que nos haga perder la obligación moral de acoger a quienes huyen de sus casas y buscan refugio. Hablamos de seres humanos que quieren salvar la vida", ha resaltado Serra.

Joan Carles Gallego, secretario general de CC OO de Cataluña, ha explicado que "estamos aquí para denunciar una grave injusticia política en Europa y Cataluña hacia las personas que huyen de la guerra y de la miseria. No puede ser que Europa responda con limitaciones".

Por su parte, el secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, ha recordado que "en 1939 había mucha gente que buscó refugio. Hoy esto es un acto de solidaridad y de valentía" con los refugiados que quieren instalarse en Cataluña.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha dicho que "el pueblo de Cataluña demuestra una vez más que es solidario, que es de acogida" y que "por eso pedimos un estado propio, porque pensamos que lo podremos hacer mejor".

