Las asalariadas catalanas cobran un 26% menos que sus homólogos hombres

Las mujeres cobran un salario anual un 26% más bajo que los hombres, según un estudio que ha presentado este miércoles la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, en una rueda de prensa. Concretamente, el salario medio anual masculino es de 27.477 euros, frente a los 20.324 euros que cobran las mujeres de media anual, según un informe del Govern, basado en datos de 2014.

Esta brecha salarial del 26% es la más alta desde 2008, cuando llegó al 24,4%. La consellera ha considerado que estas diferencias salariales entre hombres y mujeres son "una calamidad que hay que erradicar" si Cataluña quiere ser "una sociedad más fuerte y más cohesionada".

"No nos podemos permitir como país que exista esta discriminación salarial. Este es un mal global, también a nivel europeo, pero hay que poner medidas", ha declarado la consellera. El estudio 'La situación de la desigualdad salarial en Cataluña entre hombres y mujeres' también refleja que la brecha salarial se da en todas las categorías profesionales y llega a un 42,6% en el caso de las franjas retributivas más bajas. Del mismo modo, el informe revela que las mujeres perciben un 15,9% menos de retribución por hora trabajada en relación a los hombres.

Incluso la mejora de la educación en los últimos años no ha podido superar la brecha salarial"

La consellera ha recordado que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la educación y la experiencia son los dos factores que más determinan el salario de un profesional. Según este parámetro, y teniendo en cuenta que las mujeres tienen más formación de media que los hombres, los salarios femeninos tendrían que ser un 2% superiores a los masculinos. Bassa también ha indicado que actualmente se mantiene la escasa presencia de mujeres en puestos de liderazgo y también la dificultad a nivel social para conciliar vida personal y familiar.

"Incluso la mejora de la educación en los últimos años no ha podido superar la brecha salarial. Hay que implicar a la ciudadanía y hacer un seguimiento del fenómeno. La falta de igualdad no se limita a los salarios, sino que se extiende a la pensión de jubilación, a las prestaciones por enfermedad o por incapacidad permanente y también a la percepción por desocupación. La igualdad no es solamente un derecho, sino que ha de ser el eje vertebrador de esta sociedad que aspiramos que sea más cohesionada", ha sentenciado Bassa.

El estudio también muestra que la brecha salarial es mayor en los empleos a tiempo completo que en los de a tiempo parcial y también entre los trabajadores con contrato indefinido, mientras que las mujeres cobran un poco más por hora que los hombres cuando trabajan de modo temporal.

También hay menos mujeres que trabajan en ocupaciones que requieren mayor cualificación y, en cambio, más presencia femenina en ocupaciones con menores salarios, especialmente en el sector servicios. La brecha salarial también es más marcada en empresas pequeñas que en grandes, así como en empresas privadas respecto a las públicas.





Consulta aquí más noticias de Barcelona.