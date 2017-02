El Ayuntamiento de Barcelona responde a Endesa y Gas Natural que no teme el recurso

El Ayuntamiento de Barcelona está convencido de que el concurso eléctrico que ha puesto en marcha se ajusta a la legalidad y no tiene miedo de los recursos que han presentado Endesa y Gas Natural ante el Tribunal de Contratos del Sector Público, que depende de la Generalitat.

Para acceder a la contratación pública, el consistorio introdujo varias cláusulas relacionas con la pobreza energética, entre ellas la firma del convenio que se deriva de la Ley 24/2015 y el principio de precaución, es decir, que se avise en el Ayuntamiento antes de efectuar un corte porque puedan actuar primero los servicios sociales.

El regidor de Presidencia, Eloi Badia, ha argumentado que este concurso es "redundante", porque simplemente están pidiendo que se cumpla la ley, en este caso la legalidad catalana. El regidor confía en poder adjudicar el contrato, dividido en tres lotes, el próximo viernes, y ha garantizado que el servicio será correcto a pesar de que las grandes eléctricas no hayan optado.

El pasado 17 de enero, el Ayuntamiento anunció que había modificado los pliegues de la licitación del acuerdo marco de contratación para el suministro eléctrico, estableciendo varias cláusulas relacionadas con la pobreza energética.

El inicio del nuevo acuerdo marco será el 25 de marzo del 2017, un golpe finalice el actual acuerdo, y tendrá una duración mínima de un año y máxima de dos

Para optar al contrato público, valorado en 65 millones de euros, haría falta que las empresas subscribieran el convenio derivado de la Ley 24/2015 y respetaran el principio de precaución antes de cortar el suministro, además de otras condiciones como facilitar el acceso al bono social y a otras tarifas sociales u ofrecer cursos de formación sobre derechos energéticos y eficiencia energética.

El consistorio dividió el contrato en tres lotes para favorecer que más emprendidas puedan adjudicarse el servicio, puesto que sólo se podía acceder a dos de los tres paquetes. Según las previsiones del Ayuntamiento, este será el último contrato, puesto que se está trabajando para poner en marcha la comercializadora de energía municipal antes de finales del 2018.

"Oligopolio eléctrico"

Badia ha confirmado que cuando ha abierto las plicas se han encontrado que "las grandes empresas del oligopolio eléctrico" no se han presentado, y ha celebrado que sí lo hayan hecho otras compañías "que han demostrado su sensibilidad" lo que permitirá, ha dicho, "dar una respuesta efectiva en todos los servicios que presta la ciudad".

Se han presentado Factor Energía, Aura, Clidom, A2 o Somos Energía, así como Nexus, que es la única que ha optado al lote más grande. El regidor, que se ocupa también de los temas de energía, ha apuntado que son siete u ocho compañías que tienen un pool de energías renovables, otro de los objetivos que buscaba el Ayuntamiento.

"Tenemos empresas a todos los lotes y las ofertas económicas son correctas. En ningún caso peligra ninguno de los servicios", ha concluido Badia, que ha considerado que Nexus tendría suficiente capital para hacerse cargo de los lotes que ha pedido, incluyendo lo más grande.

Endesa y Gas Natural no sólo no se han presentado al concurso, sino que lo han impugnado, pero Bahía ha asegurado que no tienen ningún miedo de la resolución del Tribunal de Contratos del Sector Público, y ha apuntado que cada vez es más habitual acogerse a este tribunal. "No nos hace ningún miedo, únicamente hemos dicho que hay una legislación vigente que se tiene que cumplir", ha argumentado.

El Ayuntamiento confía que otros municipios sigan su ejemplo

El regidor ha constatado que si estas empresas dicen que quieren cumplir con la legislación vigente, no tendrían que haber tenido ningún problema para presentarse a este concurso, y ha dicho que confía que otros municipios sigan el ejemplo de Barcelona e incorporen cláusulas relacionadas con la pobreza energética para acceder a la contratación pública.

Ha negado que el concurso emprendido por el consistorio haya tenido como objetivo servir como "medida de presión" para obligar las empresas a firmar el convenio de pobreza energética, y ha remarcado que la presión "no tiene que depender de un concurso, sino que es la administración y la ciudadanía que está pidiendo que sean corresponsables" de esta situación.

La licitación establece la división del contrato en tres lotes, incluyendo por primera vez uno de 2 millones de euros en lo referente a los edificios municipales generadores de electricidad verde. El lote más grande, el primero, está valorado en 54 millones.

El inicio del nuevo acuerdo marco será el 25 de marzo del 2017, un golpe finalice el actual acuerdo, y tendrá una duración mínima de un año y máxima de dos. Finalizará en el momento que entre en funcionamiento la comercializadora pública.

Si las empresas incumplen estas condiciones podrán ser sancionadas, a pesar de que no se llegará a la extinción del contrato.

