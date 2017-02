Elías Veiga presenta 'La casa', una "biografía poética" del mundo rural que está desapareciendo

Puede decirse que 'La casa' es una continuidad natural de 'Testamentu' (Trabe, 2013), su anterior libro, donde dejaba en herencia unos poemas que levantaban acta, desde una perspectiva actual, de lo que él entiende que es el alma asturiana.

En este contexto, la casa, según señala el propio Veiga, "es el epicentro, el corazón de ese universo, a la vez, mítico y real, ese lugar donde todo nace y aonde todo vuelve. El faro que alumbra los caminos del varón. Si muere la casa, si la casa desploma, también muere todo lo demás. Es decir, lo que lleva pasando desde hace muchos años. Y esta la es nueva geografía social asturiana: el abandono de lo que hemos sido para ir ahora sin rumbo y sin tierra a la vista".

En 'La casa' hay una influencia, a todas luces, de grandes escritores irlandeses e ingleses que admira el autor: John Berger, Heaney, Thomas Hardy, Flann O'Brien

"Aunque en mi caso, las influencias literarias suelen ser cíclicas. Mañana puedo estar escribiendo algo que no tenga nada que ver con ellos. Las influencias son humanas, claro está. Pueden guiarte pero lo que no pueden hacer es secuestrarte. En literatura, y y en en otras disciplinas artísticas, no hay nada peor que ser una mala copia. Porque las copias siempre son malas. Una copia es una caricatura del talento", comenta Veiga.

Consulta aquí más noticias de Asturias.