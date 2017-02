Ayuntamiento de Salamanca regula por ley que las personas con discapacidad no paguen por estacionar en zona ORA

El punto, aprobado en el pleno ordinario de este jueves, ha recibido el visto bueno por unanimidad de los cuatro grupos, Popular, Socialista, Ciudadanos y Ganemos, quienes han mostrado su apoyo a esta medida.

Según ha señalado el concejal de Hacienda y portavoz del Grupo Popular, la ciudad no contaba con normativa que certificase esta exención aunque era una "práctica normalizada" no sancionar a las personas con discapacidad que estacionasen en las zonas reguladas y que no pagasen por ello.

Por este motivo, Ganemos Salamanca presentó una enmienda a las ordenanzas de 2017, que fue apoyada por el Grupo Popular, de ahí que, por primera vez, se regulase este hecho. El problema es que entonces se aprobó un tope de estacionamiento de una hora.

Por este motivo, los portavoces de los grupos Socialista y de Ciudadanos, José Luis Mateos y Alejandro González, respectivamente, han criticado que se aprobase la ordenanza con ese tiempo máximo.

Sobre esta discrepancia, el concejal de Ganemos Gabriel Risco ha defendido que la intención de su grupo era convertir este "favor" en un "derecho", pues hasta el momento "no tenía regulación".

Respecto al máximo de una hora, ha reconocido que la medida "puede que fuera equivocada" o "mejorable" pero que se hizo con la "buena intención" de "dar seguridad" a los usuarios con dificultades de movilidad.

Por este motivo, ante la propuesta de que no haya un máximo de tiempo permitido, Ganemos se ha sumado al resto de grupos para que la modificación de la ordenanza sea una realidad tras su paso por el pleno.

El portavoz del equipo de Gobierno, Fernando Rodríguez, ha señalado que, a pesar de que durante "algo más de un mes" ha estado en vigor ese máximo de tiempo, ha habido voluntad para que ninguna persona con discapacidad fuese sancionada por superar esa hora de aparcamiento en la zona ORA.

