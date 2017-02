Puigdemont: "La democracia española ha enfermado y viene de lejos"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha querido coger la palabra al inicio del pleno del Parlament para valorar el juicio por el 9-N que se está celebrando contra el expresidente Artur Mas, el ex-vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera Irene Rigau.

Puigdemont ha afeado a Rajoy que se ofrezca como "interlocutor" con Trump y no quiera dialogar con CataluñaEn un discurso de nueve minutos, Puigdemont ha remarcado que con este juicio se constata que "la democracia española ha enfermado", y que el Estado está sentando ante los tribunales tres responsables políticos en un "juicio político sin ruboritzar-se".Para el presidente, Mas, Ortega y Rigau "son culpables de haber creído en el Parlamento y escuchar los ciudadanos" al haber organizado el 9-N.

Además, ha cargado contra el presidente español, Mariano Rajoy, para erigirse en interlocutor entre el presidente de los EE.UU. y América Latina y Europa, y querer hablar con Donald Trump pero no dialogar con Cataluña.

Por último, Puigdemont ha reclamado en el Parlamento que pongan en marcha estas conversaciones que le niega el Estado. "Dialogamos nosotros que podemos y queremos", ha concluido.

"No querer hablar es una decisión errónea e irresponsable. Si uno se ve capaz de hacer de interlocutor entre Donald Trump y América Latina, debería ser aún más capaz de ser interlocutor activo con Catalunya", ha expuesto ante los diputados.

Una mini-urna de cartón en el escaño de Irene Rigau

El grupo parlamentario de Junts pel Sí ha situado una pequeña urna de cartón en el escaño vacío de la diputada y exconsellera Irene Rigau, quien esta semana afronta, junto al expresidente catalán Artur Mas y la exvicepresidenta Joana Ortega el juicio por la consulta independentista del 9N de 2014.

Arrimadas critica a Puigdemont por "hablar del monotema"

La líder de Cs en el Parlament, Inés Arrimadas, ha criticado este miércoles la intervención que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha hecho este miércoles a petición propia para reprochar al Gobierno central el juicio por el proceso participativo del 9N, por considerar que habla de ese proceso pero olvida otros juicios de corrupción.

Les veo más valientes en el Parlament que a sus compañeros ante los jueces"Durante el pleno del Parlament, Arrimadas ha criticado que Puigdemont "sólo hable del monotema --el 9N-- no habla de otra cosa y de otros juicios de corrupción", en referencia al caso 3% de presunta corrupción que afecta a CDC.

"Les veo más valientes en el Parlament que lo que hacen ante el juez sus compañeros. Aquí desobedecieron y luego allí, ante el juez, dicen: Bueno yo no lo sabía, fueron los voluntarios", ha ironizado la líder de la oposición del Parlament.

Arrimadas ha criticado la judicialización de la política y la politización de la justicia, de la que ha afirmado que el PDeCAT no se han quejado durante 30 años de democracia porque CDC "escogía a los jueces".

"Ahora ya no tienen capacidad para decidir jueces porque están en el grupo mixto. Ahora lo critican", ha lamentado Arrimadas, que ha advertido a Puigdemont de que han tensado la situación durante demasiados años y han vaticinado un fin de ciclo del proceso soberanista y del Govern.

Iceta subraya que no se juzga a Mas "por sus ideas"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha subrayado este miércoles que el juicio contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega es por haber desobedecido al Tribunal Constitucional (TC) en la celebración de la consulta del 9 de noviembre y "no por sus ideas".

"No hay precedentes en Europa de un juicio así, de acuerdo, pero es que tampoco hay países en los que sus gobiernos desobedezcan a los tribunales", ha criticado en su intervención en el pleno del Parlament para replicar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha tomado la palabra para defender a los tres acusados. No hay precedentes en Europa de un juicio así, de acuerdo, pero es que tampoco hay países en los que sus gobiernos desobedezcan a los tribunales"

Iceta considera que el juicio a Mas, Ortega y Rigau es un espectáculo innecesario e inútil para resolver el encaje de Catalunya en España, y lo ve como la máxima expresión del "fracaso de la política", fruto de la desobediencia del Govern a los tribunales y de la falta de diálogo del Estado.

Ha recordado que el PSC advirtió de que el 9N no podía ampararse en la ley de consultas refrendarias que los socialistas ayudaron a aprobar en el Parlament, y ha sentenciado que "quien se sitúa fuera del Estado de derecho no puede contar con la comprensión ni la solidaridad" de los socialistas catalanes.

También ha ironizado con que Puigdemont haya apelado al diálogo en su intervención, recordando que JxSí votó en contra en el último pleno de una moción del PSC para activar las relaciones bilaterales Estado-Generalitat, y ha asegurado que "si lo que hace un parlamento o un gobierno no es legal, sencillamente no es democrático".

La CUP dice que el referéndum "no será legal" y pide no convertirlo en otro 9N

La diputada de la CUP Anna Gabriel ha asegurado este miércoles que el referéndum independentista que prevé celebrarse este año "no será legal" porque el Estado no lo permitirá, pero ha pedido que esta situación no haga que se convierta en otra consulta participativa como la del 9 de noviembre de 2014.

En una réplica en el pleno del Parlament al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha recordado que la CUP quería que el 9N fuera un referéndum vinculante como el que también exige ahora: "Ahora tenemos claro que queremos un referéndum, no queremos otra cosa". Los catalanes tendrán la oportunidad de desobedecer en breve"

"No será legal, es evidente", pero quienes luchaban contra el régimen franquista tampoco seguían las normas establecidas por la dictadura, ha comparado Gabriel, que también ha asegurado que el hecho de que el Estado no permita un referéndum demuestra que no es democrático.

Gabriel ha criticado a la oposición y se ha dirigido especialmente a SíQueEsPot para avisarles: "Los catalanes tendrán la oportunidad de desobedecer en breve, perseguidos por garrotes como los que había cuando ICV ostentaba la Conselleria de Interior: No dudamos de que ustedes estarán al lado de la democracia y de la desobediencia".

También ha cargado contra el PSC por asegurar que la judicialización es el fracaso de la política -"supongo que por eso nunca hemos sabido quien era el 'señor X'"-, a Cs por decir que en Catalunya sólo se habla del proceso independentista, y al PP por apelar al diálogo cuando, según ella, no hay nadie que haya demostrado que quiera hablar.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.