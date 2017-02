PP de Vitoria ve a Urtaran "en la UVI" y cree que "no queda nada" del "pacto de perdedores" entre PNV y EH Bildu

En rueda de prensa ofrecida este viernes, la portavoz popular ha denunciado además que entre la formación jeltzale y la coalición soberanista "no hay un modelo de ciudad" y Vitoria "lleva año y medio paralizada".

Tras afirmar que "ya no queda nada" del "pacto de perdedores" entre PNV y EH Bildu, "excepto el espectáculo lamentable dado en las últimas semanas", ha considerado "preocupante las descalificaciones constantes entre todos ellos", que dejan claro que "no hay ningún tipo de confianza ni proyecto que los una".

Asimismo, ha reconocido su sorpresa por la actitud mostrada este viernes por la portavoz de EH Bildu, Miren Larrion, quien en rueda de prensa ha propuesto al equipo de gobierno municipal, así como a Podemos e Irabazi, un acuerdo sobre "proyectos estratégicos" para "dejar a un lado" la cuestión de confianza del próximo lunes.

"EH Bildu fue el que nos metió en este problema poniendo al tercero en la Alcaldía. Ahora Urtaran dice que aquello fue un caramelo envenenado, que el PNV tuvo que hacer un gran esfuerzo y que le decepciona la oposición que le está haciendo Bildu", ha indicado, al tiempo que ha recordado que fue Urtaran quien "decidió ser alcalde, aun siendo tercero".

"COBARDÍA"

A su juicio, el nuevo posicionamiento de EH Bildu es "un acto de cobardía", ya que lo que "hace dos días no se podía debatir", ahora por contra "se le quiere dar el paso". "EH Bildu hablaba de que Urtaran estaba suspendido. Decían que no iban a presentar enmiendas parciales a un proyecto sin modelo claro de ciudad y al que le falta ambición, pero hoy le van a dar el paso a ese documento. Si duda alguna es un gesto de cobardía porque ellos nos metieron en este problema y ahora no nos quieren dar soluciones", ha valorado.

Para el PP, Urtaran es un alcalde "en la UVI, que se empeña en mantenerse enchufado al sofá", por lo que "tenemos al Urtaran más débil, más cuestionado y que ha generado mayor desconfianza entre la ciudadanía".

Por todo ello, ha lamentado que Vitoria sea "una ciudad sin proyecto, sin inversiones y sin modelo", como consecuencia de "las descalificaciones" entre PNV y EH Bildu, formaciones que "quieren ver quién manda más y no se preocupan de lo que verdaderamente importa, que son los vitorianos".

"El único cambio que hemos visto es a peor. Llevamos año y medio de ciudad paralizada y nos tememos muy mucho que vayamos a seguir así o a peor. El problema complicado de todo esto es que cada vez se llevan peor. Cada vez hay menos margen para que atiendan las peticiones de los vitorianos y la consecuencia la vamos a pagar todos", ha finalizado.

Consulta aquí más noticias de Álava.