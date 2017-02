'Santa Clarita Diet' y otras series de muertos vivientes: o cómo engancharse al universo zombi

Están muertos y tienen la manía de comerse a la gente, pero aún así, son adorables y no podemos quitarles la vista de encima. Los zombies llegaron a las series desde el cine y han encontrado un hueco donde quedarse... temporada tras temporada.

Este viernes se estrena en Netflix Santa Clarita Diet, una comedia negra con toques gore que da una vuelta de tuerca al universo de los muertos vivientes. Drew Barrymore interpreta a una agente inmobiliaria de un barrio de clase media estadounidense que de repente sufre una transformación: está muerta.

Sin embargo, la muerte le reporta una gran vitalidad, ante el asombro de su marido, que trata por todos los medios de averiguar qué es lo que ha pasado. Mientras, ambos se embarcarán en el difícil trabajo de satisfacer el apetito de esta encantadora zombie de buen aspecto, buscando a sus víctimas entre gente horrible. Netflix funde la comedia de situación familiar con una serie de zombies y el resultado es hilarante.

Pero el personaje de Barrymore no es la única devorahumanos que está por estrenar episodios. El 13 de febrero llega a FOX la segunda mitad de la séptima temporada de The Walking Dead (del capítulo 9 al 16), una ya longeva serie de zombies al estilo clásico. Pero los protagonistas de este clásico deben temer no sólo a los no-muertos, si no además a Negan, el humano que se ha convertido en el villano de la serie.

En 'Juego de Tronos' los muertos vivientes son más refinados aunque de trato más distante En el último adelanto publicado por FOX puede verse a Rick y su grupo presentándose a Ezekiel, líder de la comunidad conocida como El Reino. De este modo, el grupo tiende a reunirse de nuevo, con Daryl recién fugado primero, la reunión con Maggie y Sasha en Hilltop justo al final y el previsible reencuentro con Carol y Morgan. Además, según reza la sinopsis oficial, encontraremos nuevos supervivientes, veremos a Rick y al grupo enfrentarse a nuevos retos y seremos testigos de grandes traiciones.

El universo de The Walking Dead se expandió en el tiempo con el spin off llamado Fear the Walking Dead, una serie que se remontaba a los inicios del apocalipsis zombie que más tarde vivirían los protagonistas de la serie original. Fear the Walking Dead estrenará en AMC su tercera temporada dentro de muy poco, puede que al término de la séptima temporada de su serie nodriza.

En Juego de Tronos los muertos vivientes son más refinados aunque de trato más distante. Pronto volveremos a verles en la séptima temporada, que aún se está grabando (entre otros lugares, en localizaciones españolas) y se estrenará en julio. Pase lo que pase con ellos ocurrirá en la octava temporada, la última prevista por la productora, HBO. En abril llega la tercera temporada de iZombie (CW TV) que cuenta la historia de una joven zombie que adquiere los recuerdos de los cerebros que devora en una morgue y que acaba buscando justicia para sus dueños.

Decenas de ficciones le han dedicado sus guiones a todo tipo de muertos vivientes. Por ejemplo, Dead Set (2008) una miniserie británica ambientada en el Gran Hermano de ese país o Z-Nation (SyFy) la más cercana a los gustos de los amantes de la serie B. En España se hizo un tímido intento con Rabia (Cuatro).

Tipos de zombie

Lozano y funcional. En Santa Clarita Diet los zombis no se pudren y tienen tan buen aspecto como en vida. Lejos de empeorar, notan cómo la vitalidad les inunda . Excepto por lo de comer gente, son todo ventajas.

En Santa Clarita Diet los zombis no se pudren y tienen tan buen aspecto como en vida. Lejos de empeorar, . Excepto por lo de comer gente, son todo ventajas. Pasados de fecha. Los zombis en The Walking Dead son voraces, así que, cuando reviven, han sido ampliamente masticados y su aspecto es pútrido. No son muy listos y su movilidad es muy reducida.

Los zombis en The Walking Dead son voraces, así que, cuando reviven, han sido ampliamente masticados Ni un mordisco. Los caminantes blancos de Juego de Tronos no se comen a sus víctimas. Les basta con atravesarlas con su espada. Su aspecto puede variar, pero no sus intensos ojos azules ni su obediencia.