Salamanca acoge el primer congreso internacional sobre estrategias educativas de calidad en el aula bilingüe

El congreso, titulado 'Evidence-Based Strategies to Support Bilingual Education in Spain and the US', ha sido inaugurado este viernes en el Aula Magna de la Facultad de Filología de la USAL, con la conferencia 'The OLÉ Project: Creating Optimal Learning Environments for Language and Content Integration in the Second Language', impartida por la experta Nadeen Ruiz, profesor de la Universidad de California.

Por su parte, el programa de actos ha continuado con la sesión plenaria del congreso, a cargo del profesor de la Universidad de Ontario James Cummins, experto en Educación Bilingüe reconocido internacionalmente, con la conferencia 'Pedadogies of Powerful Communication in CLIL and Bilingual Education'.

A estas dos conferencias se sumarán, a lo largo de este fin de semana, distintas ponencias, talleres y visitas guiadas que conformarán la totalidad del programa de este congreso en la Universidad de Salamanca.

El encuentro resulta novedoso con respecto a otras sesiones sobre educación bilingüe porque se impartirá íntegramente en inglés, pero, sobre todo, porque "por primera vez, solo se atenderá a métodos didácticos cuya eficacia está probada científicamente a partir de encuestas y evaluaciones", como ha afirmado la directora del Congreso y del Máster en Enseñanza Bilingüe de la USAL, María Eugenia Díaz Sánchez.

